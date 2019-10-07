Madencilerin 'Ankara yürüyüşü' 3. günde: Yolu açın

Manisa'nın Soma ilçesinde 5 yıldır hakkını alamayan maden işçilerinin, Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde başlattığı Ankara yürüyüşü, Manisa Valiliği tarafından engelleniyor. 3 gündür Kırkağaç ilçesinde eylem yapan madenciler, haklarını alana kadar geri dönmeyeceklerini söylüyor. Eylemlerini 3'üncü gününde Cumhuriyet'e konuşan Bağımsız Maden İşçileri Genel Başkanı Tahir Çetin, "5 yıldır alınan kararlara rağmen haklarımız verilmiyor. Bizim yolumuzu açın" dedi.