6 yavrusu yangında ölen köpek, olay yerinden ayrılmadı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Tezcan Akyörük'e (43) ait ahırda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında 6 köpek yavrusu öldü. Anne köpeğin alevler söndürülene kadar olay yerinden ayrılmadığı gözlendi.







Karacahalil Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tezcan Akyörük'e ait evin yanındaki ahırda elektrik kontağından yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ot balyalarını tutuşturdu. Ahırdan dumanların yükseldiğini gören Tezcan Akyörük, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin iş makineleriyle müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, ahırdaki 6 köpek yavrusu ölürken, yaklaşık 600 ot balyası alev alev yanarak kül oldu. Yavruları ölen köpeğin ise yangın söndürülene kadar olay yerinden ayrılmaması dikkat çekti.