Sosyal medyanın konuştuğu '8 Ekim 2019' yorumu

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararının ardından Türkiye, bölgeye yönelik askeri harekât hazırlıklarını hızlandırdı.

Trump ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce de açık bir şekilde söylediğim gibi, tekrar ediyorum, eğer Türkiye benim müstesna ve eşsiz bilgeliğimle belirlediğim sınırların dışına çıkarsa (daha önce yaptığım gibi) Türkiye ekonomisini mahvederim" tehdidinde bulundu.

Kubilay Boz adlı bir Twitter kullancısının gündeme getirdiği videoya göre, Mayıs 2019'da Bloomberg kanalında yayınlanan 'Küresel Piyasalar' programında ekonomist Şant Manukyan, piyasalardaki '8 Ekim 2019' tarihine dikkat çekti.

Manukyan, döviz üzerinden aylar öncesinden 8 Ekim 2019'a yönelik yoğun bir ilgi olduğunu dile getirerek, "Ekim'in 8'ine 150 milyon dolarlık alma-satma tarafına opsiyon yazılmış. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum" ifadelerini kullandı.