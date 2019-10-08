Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var

AKP'li meclis üyelerinin belediyede yaşanan işten çıkarmalara ilişkin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, "Gökçek döneminde 8 bin işçi işten atıldı, ağzınızı açtınız mı? İşten ayrılan sayısı 159 kişidir. İşten atsak 159 kişiyi mi atarız? Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz. Ekmekle oynayan şerefsizdir" ifadelerini kullandı.

Yavaş, belediyede yapılan maaş düzenlemesine ilişkin de, "İlkokul mezunları arasında 12 bin lira maaş alanlar var. 10 bin lira maaş alan çaycılar var. Daha ağır işlerde çalışan insanlar, daha düşük maaş alıyor. Ben de fiyat düzenlemesi yaptım" diye konuştu.

İŞTEN AYRILANLARIN SAYISI

Gündem dışı söz alan ABB Meclis Başkanvekili AKP'li Fatih Ünal, Yavaş’a 31 Mart seçimlerinden önce söylediği "Ekmekle oynayan namussuzdur alçaktır. Evine ekmek götüren insanı niye işten çıkarayım" sözlerini anımsatarak "Seçimden önce verdiğiniz sözleri neden tutmuyorsunuz" dedi.

Ünal’a yanıt veren Yavaş, "İşten ayrılan sayısı 159 kişidir. İşten atsak 159 kişiyi mi atarız? Verilen sözlere gelince, hani 30 bin kişiyi işten atıyorduk, PKK’lıları dolduruyorduk, ne oldu? Açsanıza ağzını şimdi. Yine söylenenlere göre DHKP-C’liler sayaç okuyacaktı, ne oldu? Ankara’ya böyle mi hizmet edeceğiz?" ifadesini kullandı.

Yavaş, eski başkan Melih Gökçek döneminde 8 bin işçinin işten çıkarıldığını belirterek, "8 bin tane Gökçek’in attığı işçilerin listesi var. Bunu size vereceğim. Bir sürü insan ekmeksiz kalırken ağzınızı açtınız mı geçen dönem? İnşallah onları da lanetlemişsinizdir" diye konuştu.