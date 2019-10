İllüzyon dünyasına yolculuk

İlk olarak 2015 yılında Zagreb'de açılan İllüzyon Müzesi artık İstanbul'da. Berlin, New York, Atina gibi 15 farklı dünya şehrinde bulunan İllüzyon Müzesi'nde çok sayıda etkinlik odası yer alıyor. Müzeyi ziyaret edenlerin çektiği fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Vortex Tüneli, Ames Odası, Sonsuzluk Odası müzede ilgi gören odalardan yalnızca birkaçı. Müze, bir dizi yeni ve keşfedilmemiş illu¨zyon sayesinde son derece bu¨yu¨leyici görsel, duyusal ve eğitsel bir deneyim yaşatıyor.

"ARKADAŞLARIM VE ÖĞRETMENLERİMLE GELDİK"

Sınıf arkadaşlarıyla birlikte müzeyi ziyaret eden bir lkokul öğrencisi, Vortex odasında yürürken zorlanmadığını ifade ederek, "Korkumu yendim, yani cesur davrandım. En zayıf noktasını bulmaya çalıştım. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimle geldik. Müzeyi güzel buldum" diye konuştu.



"MÜZEMİZ HER YAŞTAN İNSANA AÇIK"

İllüzyon Müzesi Müdürü Cihan Kılınçkaya da 2,5 aylık zaman diliminde müzeyi çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Kılınçkaya, "Öncelikle 15 ülkeden sonra İstanbul'da dünyanın göz bebeği bir noktada bu müzeyi açarak Avrupa ve Asya'nın bu kadar sentez olduğu bir noktada ziyaretçilerimize bu güzel müzemizi, sergilerimizi sunmak, onların burada keyifli vakit geçirmesini sağlamak en büyük hedefimiz. 25 Temmuz'da açılışımızı yaptık. Oldukça güzel ve keyifli bir ilgi görüyoruz. Müzemiz her gün dolup taşıyor. Ziyaretçiler de buradan oldukça keyifli ayrılıyorlar. Genelde şöyle bir algımız var. Öncelikle müzeye gelince bazı kişiler çocuklara uygun olup olmadığını düşünüyor. Tam tersine yetişkinler 'çocuklara mı uygun' diye düşünüyorlar. Aslında burası 7'den 77'ye her ziyaretçiye, her yaştan insana açık ve inanın her gelen ziyaretçimiz çok büyük bir keyifle buradan ayrılıyorlar" diye konuştu.

"MÜZEDE ÜÇ FARKLI İLLÜZYON VAR"

Cihan Kılınçkaya şöyle devam etti: "İllüzyon bir yanılsama. Beynimizin olağan bir şeyi farklı bir şekilde algılaması. Burada üç farklı illüzyonumuz var. Bunlar optik, foto grafik ve interaktif illüzyonlar. Buraya gelen insanlar öncelikle foto grafik illüzyonlarda duvardaki sergilerden veya burada görecekleri sergilerle foto grafik olarak yanılsamaları anlayacaklar ve keyif alacaklar. Onun dışında optik illüzyonlarımız var. Bu aynaya dayalı illüzyon. Burada farklı yanılsamaları görerek farklı deneyim tadacaklar. En önemlisi ve en çok keyif alınan interaktif illüzyonlar. Bunlar odalar, farklı yerlerde karşınıza çıkacak sürprizlerle beraber aslında o illüzyonun içinde tekrar kendinizi var ederek interaktif bir şekilde rol almanızı sağlayan noktalar oluyor. Ziyaretçilerimiz buraya geldiklerinde bu üç farklı illüzyonla son derece keyifli vakit geçirecektir."



HER YAŞTAN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Müze en çok çocukların ilgisini çekse de müzeyi her yaştan birey ziyaret ediyor. Ailesiyle birlikte müzeyi ziyaret eden Reyhan Ademoğlu, müzede çekilen fotoğraflardan dolayı merak ettiğini ve müzeyi ziyaret geldiklerini söyledi. Ademoğlu, "Beğendik, çocuklar için de değişik bir aktivite oldu. Ben sosyal medyadan öğrendim. Başkalarının paylaşımlarından gördük. Onun üzerine geldik. Çocukları getirmek istedik" dedi.



İLLÜZYON MÜZESİ NARMANLI HAN'DA



Eğlenceli ve büyüleyici numaralarla göz yanılsaması, algı, insan beyni ve bilim hakkında yepyeni bilgiler edinilebilecek illüzyon müzesi, haftanın her günü İstiklal Caddesi'ndeki Narmanlı Han'da saat 10.00- 22.00 arası ziyaretçilere açık. Giriş ücreti tam 49, öğrenci 35 TL.