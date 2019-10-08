İşçiler belediye önünden seslendi: Niye A haber buraya gelmiyor?

Üsküdar Belediyesi’nde Temmuz ayından itibaren, farklı ekiplerde görev yapan 150’den fazla işçi, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldı. İşçilerden bir grup, bugün 3’üncü kez Üsküdar Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirerek işe iadelerini istedi. İşçiler adına açıklamayı okuyan Ercan Yılmaz, bir aya aşkın bir süredir işlerine dönmek için çözüm aradıklarını söyleyerek, “Senelerce Üsküdar halkına hizmet verdik, alın teri döktük. Üsküdarımızın her yerinde ayak izimiz, alın terimiz var. Üsküdar Belediyesi haksız hukuksuz yere bir gecede bizleri işten çıkardı” diye konuştu.

Aralarında daha önce çalışması takdir etmek için ödül verilmiş işçilerin olduğunu kaydeden Yılmaz, “Soruyoruz biz işten çıkarılacak ne yaptık? Tek suçumuz bizi kayıracak birilerinin olmaması mı? İstiyoruz ki kayırma, adaletsizlik olmasın. Belediyemiz işçilerin hakkını yemesin” dedi.

HAK-İŞ BİZLERİN YANINDA OLMADI

“Bu kadar insan evine nasıl ekmek götürecek, çocuklarımız okullarına nasıl gidecek?” diye soran YIlmaz, “Evimize ekmek götüremeyen bizler işimizi geri istiyoruz. Çocuklarımıza harçlık vermek istiyoruz. Sendikamız Hak-İş ne yazık ki bu süreçte bizlerin yanında olmadı. Üsküdar Belediyesi bu yanlıştan biran önce dönsün. Bu işin çözümü onlar için çok kolay. Haksızca işten çıkarıldık, hakkımız olanı alıp işimize geri dönmek istiyoruz” diye konuştu.

ARKAMIZDA SAĞLAM BİRİLERİ OLMADIĞI İÇİN

İştan çıkarılan işçilerden Evin Çelik, işten çıkarıldığında bir kesim medya ile iletişime geçtiğini ama kuluklarını tıkayıp hiç ilgilenmediklerini belirterek,“Madem ‘disiplinsizdim’ neden 5 yıl boyunca herhangi bir uyarı yapılmadı. Evet arkamızda sağlam birileri olmadığı için ekmeğimizden oluyoruz. Bir çok işçinin korkusu olduğu için buraya gelmedi. Sustukça sıra size gelecek” ifadelerini kullandı.

HEM BELEDİYE İÇİNDE HEM DE PARTİ İÇİNDE

Gazetemize konuşan Ümit Taylan (35), Belediye’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde 8.5 yıl boyunca çalıştığını ve 23 Ağustos’ta SGK’den gelen mesajla işten çıkarıldığını kaydederek, “Bizi de hem belediye içinde hemde partı içinde kullandılar. Afiş asma mı, kapı kapı gezme mi dersin. Bazen parti içinde çalışmalara katılmadığımda da gerekçe isteniliyordu. Yıllarca hem iş olarak hem parti olarak mücadelemizi verdik. Sonucu haksız bir şekilde işten çıkarılma oldu. İBB önündeki işçiler, 31 Mart ile 23 Haziran arasında işe alındılar. Ben 8.5 yıldır çalışıyordum. Onların yanında destekçileri var. A Haber, yalaka, yandaş medya yanlarında. Sürekli İBB’nin önündeler. Hiç bir şekilde yanımızda değiller. Mücadelemiz sürecek” açıklamasında bulundu.

NİYE A HABER BURAYA GELMİYOR?

AKP Üsküdar Kadın Kollarında çalıştıklarını ve karşılık beklemeden 20 sene emek verdiğini ifade eden Ümit Taylan’ın annesi Arife Taylan (65) ise şunları söyledi;

“İBB’yi eleştiriyorlardı ama AKP buraya hiç sahip çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Ben 20 sene AKP’ye emek verdim. Haklarımız nerede ? Hakkımı helal etmiyorum. Haram zıkkım olsun. Belediye’de yetkili birileriyle görüşmek istediğimizde kovmaktan beter ettiler. Niye A Haber’in televizyonu buraya gelmiyor? Seçim zamanı gelince milleti işten alarak, koltuğa oturuyor. Şeçimden sonra da işçiler atılıyor. Miletvekillerin maaşı az denilerek zam yapıyorlar da bu insanların cepleri boş. Bu insanlar kapıda aç bıraktılar. Bin 500 TL kira veriyorum. Evi geçindiren oğlumdu. Çok zor durumdayım. Önümüz kış. Faturalar birikiyor.”