Operasyon öncesi TSK'dan video paylaşımı

Türkiye ile ABD arasında Suriye’ye yönelik operasyon konusunda ipler gerildi. ABD Başkanı Trump, Suriye’den çekilme kararı almıştı. Ardından Trump, Türkiye’yi tehdit etmiş, Türkiye’nin Suriye’ye düzenleyeceği operasyona destek verilmeyeceğini belirtmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin resmi Twitter hesabından "Ben Türk komandosuyum" notuyla, Türk komandolarının tatbikatlarının yer aldığı bir video paylaşıldı.