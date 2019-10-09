Belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Meksika'da bir belediye başkanı vaatlerini yerine getirmemesine sinirlenen halk tarafından kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklendi.

Olay, Meksika’nın Chiapas eyaletindeki Las Margaritas ilçesinde meydana geldi. Seçim propagandası sürecinde başta 'yol yapma' olmak üzere vaatlerin yerine getirilmemesine sinirlenen halk, belediye binasını bastı.

Öfkeli kalabalık Belediye Başkanı Jorge Escandona'yı rehin aldı. Yerel medya, protestocuların Escandona’yı kamyonetin arkasına bağlayarak yollarda sürüklediğini duyurdu.

Polisin müdahalesi sırasında yaşanan arbedede, 11 kişi yaralanırken, 30 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Escandona’nın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.