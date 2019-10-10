Türkiye'nin operasyon haberini veren sunucunun zor anları

Barış Pınarı Harekatı saat 16.00 itibarıyla başladı. Türk jetleri ve obüsler, Suriye’nin Resulayn ve Tel Abyad şehirlerindeki YPG hedeflerini vurdu.



Söz konusu operasyon dış basında da büyük yankı buldu. ABD televizyonu MSNBC’de de operasyon son dakika olarak verildi.



Fakat bu canlı yayın sırasında ilginç anlar yaşandı.



MSNBC’nin ana haber bülteninde operasyon haberi verilirken sunucunun çocuğu stüdyoya girdi. Zor anlar yaşayan ABD’li spiker zor da olsa çocuğunu yayından almayı başardı.