Kurtulmuş "Savaş" dedi Soylu "İhanet"

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin birbirine zıt açıklaması sosyal medyada gündem oldu.



AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suriye'nin kuzeyine olası operasyonla ilgili, 7 ekim pazartesi günü Habertürk'teki röportajında "Nihayetinde bir savaşa giriyoruz. Buradan terör örgütlerinin temizleneceği, sınırları belli olsa da bir savaşla karşı karşıyayız ve Allah'ın izniyle bu savaşı biz kazanacağız." ifadelerini kullanmıştı.



Kurtulmuş'un bu sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada ise "Bunu savaş olarak niteleyenler ihanet içerisindedirler. Savaş bir devletle yapılır. Bu ülkemin başına bela açmaya çalışan teröristleri tasfiye hareketidir." açıklaması sosyal medyada gündem oldu.