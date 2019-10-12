Dehşet dolu anları böyle anlattılar

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde basın mensuplarının bulunduğu yere havan mermisi atıldı. Basın mensuplarının üzerinden geçen havan mermilerinden biri Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki iki katlı bir eve isabet ederken, iki havanın ise boş alana isabet ettiği belirtildi.