Fatih Portakal canlı yayında o ülkeyi açıkladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir ülke, bir egemen güç Türkiye’nin Şam yönetimiyle konuşmasını engelliyor." iddiasına Fox Tv Anahaber sunucusu Fatih portakal'dan yanıt geldi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada Türkiye’nin terör tehdidinden kurtulabilmesi için Şam yönetimi ile iş birliği yapılması gerektiğini belirterek “Ancak bir ülke, egemen güç bunu engelliyor” ifadelerine Fox Tv Anahaber suncusu Fatih Portakal,"Amerika Birleşik Devletleri yönetimini kastediyor" diye yanıt verdi.