Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi

Cumartesi Anneleri 759. hafta eylemleri için İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube binası önünde toplandı. Basın açıklamasını okuyan Gülseren Yoleri, “Kuzey Doğu Suriye’ye” dediği anda, polis aileleri çembere alarak sert müdahalede bulundu. Polis, kayıp yakınlarını zorla İHD binasına sokmak istedi. Buna direnen kayıp yakınları “Biz kayıplarımızın katilerini istiyoruz, biz insanların savaşlarda ölmesini istemiyoruz” diyince ailelere biber gazı sıkıldı. Müdahaleye direnen aileler uzun süre bina içerisine girmeyerek, açıklama yapmak istedi. Kayıp yakınları tüm engellemelere rağmen binanın önündeki polis kordonundan ve İHD’nin camlarından açıklamalar yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Suriye’deki operasyona karşı barışı ve ortak yaşamı savunduklarını belirtti. Kayıp yakınları ise, “Biz kayıplarımızı istiyoruz. Siz bizden ne istiyorsunuz? Yeter artık” diyerek polis müdahalesine tepki gösterdi.

Cemil Kırbayır’ın kardeşi Fatma Kırbayır ise “Cemil Kırbayır nerede? Ben kardeşimi devlete teslim ettim. Cumhurbaşkanı sen anneme söz verdin” dedikten sonra fenalaştı. Hanım Tosun da, “Biz sokakta olmaya devam edeceğiz. Meydanlarda kayıplarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim” ifadelerini kullandı. İSTANBUL\Cumhuriyet