Polisten HDP'lilere biber gazlı müdahale

HDP'nin kuruluşunun 7'nci yıldönümünde partinin Beşiktaş İlçe binasında toplantı düzenlendi. Toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP İstanbul Milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Toplantı öncesi partililer polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında binaya girdi.



Toplantının bitmesinin ardından binadan çıkan partililere polis ekipleri slogan attıkları gerekçesiyle biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Yaşanan olayda 7 kişi gözaltına alınarak polis minibüsüne götürüldü.