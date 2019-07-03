Derme çatma ahırlardaki atlar yürekleri dağladı

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu bugün Adalar’a giderek, sürekli tartışma konusu olan faytonlara sürülen atların durumunu inceledi. Komisyona burada Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, Adalar İlçe Başkanı Uğur Sina Şen, Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal da eşlik etti. Başkanlığını Mustafa Yel’in yaptığı Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, Büyükada’da fayton duraklarında ardından Fayton Park’ta ve 9 atın telef olduğu yangının çıktığı alanda incelemelerde bulundu. Derme çatma ahırlarda kalan atların hali görenlerin yüreklerini dağladı.

Yapılan incelemeler sırasında komisyon başkanı Mustafa Yel yaptığı açıklamada, “Bu yılın başında meydana gelen yangın faciası neticesinde hayatını kaybeden atlar oldu ve yaralananlar da oldu. Sizin gördüğünüz gibi hemen yanı başında aynen yanan yerdeki şartları taşıyan gerçekten hepimizi üzen görüntülerin olduğu ahırlarla yan yanayız. Bu tür ahırların derhal ortadan kaldırılması derhal kaçak yapıların yıkılıp yerlerine gerçekten çağımıza uygun yeni, modern ahırların yapılıp hijyenik şartların sağlanmasından sonra bu işlemin yapılmasının iyi olduğunu düşünüyoruz. Bizler komisyon olarak tespit ettiğimiz hususları raporumuza yazıp hem Valiliğimize, Belediye Başkanlığımıza ve Bakanlıklara da bu konuyla ilgili alınması gereken tedbirleri yazıp onlara tavsiye kararımızın ne olduğunu yazacağız ve konuyla ilgili olarak yapılacak olan yasal değişiklikler ve düzenlemelerde bu hususlara dikkat edilmesini takip edeceğiz. Hem sokak hayvanları hem de adalarda olduğu gibi ülkemizin değişik yerlerinde faytona sürülen atların da sağlıklarının iyi olabilmesi, onlara karşı kötü muamele işkence, eziyet önlenebilmesi için mutlaka kabahatler kanununa değil Türk Ceza Kanununa atıfta bulunarak, bu şartlarda yaşamalarını sağlayan insanların da cezalandırılmasını isteyeceğimiz bazı düzenlemeler konusunda da görüşlerimiz var” dedi.