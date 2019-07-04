35 milyon yıllık fosiller incelemeye alındı

Kahramanmaraş'ta araştırma gezisinde Kültür ve Turizm Platformu tarafından bulunan ve 35 milyon yıllık olduğu düşünülen fosiller yetkililer tarafından incelemeye alındı. Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz hafta Kültür ve Turizm Platformu tarafından yapılan araştırma gezisinde, 35 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fosillere ulaşılmıştı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Arkeoloji bölümünden ilgililer, Kültür Turizm Platformuyla birlikte Bertiz Baydemirli ve Başdervişli havzasında fosillerin bulunduğu bölgelerde inceleme yaptı. Şehir merkezinde yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede, yapılan inceleme sonrasında çeşitli örnekler alındı.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı olan Baydemirli ve Başdervişli havzasındaki incelemelere, Kültür ve Turizm Platformu ekibi de katılarak yetkililere buldukları bölgeleri gösterdi. İncelemelerin sonucunda yetkililer bir açıklama yapmazken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bu bölgenin tescillenmesi için başvuruda bulunacağı öğrenildi.