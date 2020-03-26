Virüse meydan okuyan fenomen koronavirüse yakalandı

26 Mart 2020 Perşembe, 12:39

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan sosyal medya fenomeni Larz, koronavirüs salgınına karşı meydan okuyarak bir tuvalet klozetini yaladı.

Virüsle dalga geçen fenomen Larz daha sonra Covid-19 hastalandığına yakalandığını duyurdu.

Larz isimli gencin Twitter'dan 21 Mart tarihinde yayınladığı bir videoda, halka açık bir tuvalete girerek klozeti yaladığı görülebiliyordu.

İngiliz ve Amerikan basınında yer alan haberlere göre Larz'ın, 22 Mart tarihinde yayınladığı "Corona virüs testim pozitif çıktı" başlıklı ikinci bir videoda ise hastanede yattığı görüldü.

Larz'ın Twitter hesabı kurallarını çiğnediği gerekçesiyle askıya alındı.

Larz, salgınının ortaya çıkmasının ardından tuvalet klozeti yalayan ilk sosyal medya fenomeni değil. Ava Louise isimli başka bir sosyal medya kullanıcısı da corona virüs meydan okuması etiketiyle uçağın tuvaletindeki klozeti yalarken video yayınlamıştı.