Yanan otomobildeki çocuğu böyle çekip aldı!
İnegöl'de Bursa- Ankara yolundaki dinlenme tesisine giren Dilan Umutlu'nun (25), otomobilinden çıkan yangın sırasında içeride bulunan ve ağır yaralanan oğlu Çınar Umutlu'nun (3), işletme sahibi Asım Akkoyun (44) tarafından kurtarılma anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
Video Haberler
- Muğla'daki deprem anı kamerada
- Havalar ısınınca İstanbul'da ortaya çıktı!
- Burası Antalya! 7 metre kar, 25 kişilik ekip görevli
- İtalya sokaklarında yasa dışı at yarışı
- Fethiye'de doğa katliamı yapacak sondaja onay çıktı
- Kaftancıoğlu aracından iner inmez böyle uyardı!
- Televizyonunu çalan hırsıza böyle seslendi
- Türkmenistan'da hortum felaketi!
- Yiyecek arayan leyleğin boynuna poşet dolandı
- Yanan otomobildeki çocuğu böyle çekip aldı!