Yanan otomobildeki çocuğu böyle çekip aldı!

İnegöl'de Bursa- Ankara yolundaki dinlenme tesisine giren Dilan Umutlu'nun (25), otomobilinden çıkan yangın sırasında içeride bulunan ve ağır yaralanan oğlu Çınar Umutlu'nun (3), işletme sahibi Asım Akkoyun (44) tarafından kurtarılma anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2020 Perşembe, 10:18


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