Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler
Rusya’nın Kuril Adaları’nda bulunan yanardağda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzüne dağılan küller, tüm kente yağdı. O anlar bölge halkı tarafından kaydedildi.
Rusya'nın Kuril Adaları’ndan biri olan Sahalin Adası’ndaki Ebeko yanardağında patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından küllerin 3,5 kilometre yüksekliğe ulaştığını duyurdu. Daha sonra gökyüzüne yayılan küller, yağmur olarak Severo-Kurilsk kentine yağdı. O anlar ise bölge halkı tarafından an be an görüntülendi. Öte yandan Kuril Adaları’ndaki Ebeko yanardağının 1156 metre yüksekliğinde olduğu ve bölgedeki en aktif yanardağlardan biri olduğu belirtiliyor.
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