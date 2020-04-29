Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler

29 Nisan 2020 Çarşamba, 16:35

Rusya'nın Kuril Adaları’ndan biri olan Sahalin Adası’ndaki Ebeko yanardağında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından küllerin 3,5 kilometre yüksekliğe ulaştığını duyurdu. Daha sonra gökyüzüne yayılan küller, yağmur olarak Severo-Kurilsk kentine yağdı. O anlar ise bölge halkı tarafından an be an görüntülendi. Öte yandan Kuril Adaları’ndaki Ebeko yanardağının 1156 metre yüksekliğinde olduğu ve bölgedeki en aktif yanardağlardan biri olduğu belirtiliyor.