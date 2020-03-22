Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlılara suyla 'müdahale'
Isparta’da ve ülke genelinde bütün uyarılara rağmen halen dışarı çıkan toplu halde oturarak sohbet etmeye devam eden 65 yaş üstü vatandaşlara halkın tepkisi ağır oldu.
Isparta’da ve ülke genelinde bütün uyarılara rağmen halen dışarı çıkan toplu halde oturarak sohbet etmeye devam eden 65 yaş üstü vatandaşlara halkın tepkisi ağır oldu.
Banklarda oturan yaşlıların üstüne evlerinden su atarak tepki gösteren vatandaşların isyanı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
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