Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlılara suyla 'müdahale'

22 Mart 2020 Pazar, 15:00

Isparta’da ve ülke genelinde bütün uyarılara rağmen halen dışarı çıkan toplu halde oturarak sohbet etmeye devam eden 65 yaş üstü vatandaşlara halkın tepkisi ağır oldu.

Banklarda oturan yaşlıların üstüne evlerinden su atarak tepki gösteren vatandaşların isyanı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.