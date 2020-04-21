Yasak tanımadılar! Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi
Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Yasağa rağmen bir grup çocuğun Şirinevler'de sokağa çıkıp araçların camını silerek şoförlerden para istediği görüldü.
Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Genelgeye göre; 18 yaşından büyük olup, çalışan gençler izin alarak iş yerlerine gidebilecek. İzni olmayan 20 yaş altı genç ve çocukların ise sokağa çıkması yasaklandı. Buna rağmen bir grup çocuğun Şirinevler'de sokağa çıkıp, ışıklarda duran otomobillerin camlarını sildiği görüldü. Yüzlerinde maske olmayan çocuklar camlarını sildikleri araçların şoförlerinden para istedi. Sosyal mesafe kuralının da hiçe sayıldığı anlarda çocuklar hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye attı.
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