Yazdığı kitabı öğrencilerine veren öğretmen açığa alındı

09 Mart 2020 Pazartesi, 16:52

Olay, Arnavutköy'de bir ilkokulda meydana geldi. B.K. adlı öğretmen birkaç ay önce stajyer öğretmen olarak Arnavutköy'deki bir ilkokulda göreve başladı. Üniversite yıllarından itibaren kitaplar yazan B.K., Arnavutköy'deki öğrencilerinden okuma-yazmaya geçen birkaç öğrencisine yazdığı kitaplardan birkaçını hediye etti. Kendilerine hediye edilen kitapları evlerine götüren öğrenciler, daha sonra anne ve babaları ile evde kitabı okumak istedi.

KİTAPTAKİ MÜSTEHCEN İFADELER VELİLERİ ÇILDIRTTI

Kitabı inceleyen bazı veliler, kitabın bazı sayfalarında cinsel içerikli diyaloglar ve müstehcen bölümler olduğunu fark etti. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma seviyesine uygun olmadığını düşündükleri kitaptaki bölümleri fark eden veliler öfkeyle soluğu okulda aldı. İddiaya göre velilerden bazıları öğretmen B.K.'yi darp etti. Araya giren okul idarecileri velileri güçlükle sakinleştirdi.

Çocuklarına hediye edilen kitaptaki cinsel içerikli bölümler nedeniyle öğretmen B.K.'den şikayetçi olan veliler, çocuklarının başka bir öğretmenin sınıfına alınmasını talep ettiler. Veliler okul idaresine şikayet ettikleri öğretmenden ayrıca karakola giderek de şikayetçi oldular.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Yaşanan olayın ardından okul idaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri henüz stajyer olan sözleşmeli öğretmen B.K'yı açığa aldı.