Yer: Ankara... Kameraya böyle yakalandılar
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen 8 kişilik grup özel bir şirkete ait kargo aracını kullanarak misafirliğe gitti. Kargo aracından inen 8 kişi bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 il için hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağı Ankara'da kargo aracıyla delindi. 8 kişilik bir grup kargo aracıyla misafirliğe gittiği anlar kameralara yansıdı.
Ankara'nın Yenimahalle İlçesi İlkyerleşim Mahallesi'nde özel bir kargo şirketine ait aracın sokağa çıkma serbestliği durumundan faydalanan 8 kişilik bir grup vatandaş misafirliğe gitti. Kargo şirketinin aracını kullanan 8 kişilik grup, sosyal mesafe kurallarına aldırış etmeden kaçak yolculuk yaptı. Kargo aracından inen 8 kişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
KARGO FİRMALARI YASAKTAN MUAF
Koronavirüsü salgınıyla mücadele için ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar evlerinden kalıp sokağa çıkamıyor ancak kargo kuryeleri çalışmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede PTT, kargolar vb. dağıtım şirketlerinin sokağa çıkma yasağında açık olabileceği belirtilmişti.
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