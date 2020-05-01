Yer: Antalya... "Millet güzel delirdi gerçekten" notuyla paylaşıldı
Antalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti.
Antalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 31 kentte uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde ilginç görüntüler yansıdı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde 6 kişilik bir grup, kısıtlamaya rağmen caddeye çıkıp dans etti. Dans grubunu andıran gençler, senkronize hareketleri ile dikkat çekti ve cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gençlerin dansı sosyal medyada, "Millet güzel delirdi gerçekten" notuyla paylaşıldı. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'te sokakta dans ederken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu kişinin dansı da sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.
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