Yer: Artvin... Milli sporcunun korkutan atlayışı kamerada!
Artvin'in Yusufeli ilçesinde eski milli güreşçi Metin Demirci (30), asma köprüden Çoruh Nehri'nin azgın sularına atladı. Nehirde bir süre yüzen sporcu, kıyıya çıktı.
Yusufeli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kalan eski milli güreşçi Metin Demirci, antrenman için sokağa çıktı. Bir asma köprü üzerine çıkan Demirci, kendisini Çoruh Nehri'nin azgın sularına bıraktı. Buz gibi suda bir süre sürüklenen Demirci, yüzerek kıyıya çıktı. Sporcunun kar sularının erimesi nedeniyle su seviyesi yükselen nehirdeki tehlikeli denemesi görenleri korkuttu.
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