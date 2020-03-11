Yer: Hakkari... Görür görmez cep telefonuyla kayda aldı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir vatandaş tarafından çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen beyaz gelincik görüntülendi.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde ikamet eden Rıdvan Akkurt, dışarıda gezdiği sırada karların üzerinde beyaz gelinciğin olduğunu fark etti. Hemen cep telefonuyla karların üzerinde yiyecek arayan beyaz gelinciği kayda alan Rıdvan Akkurt, “Evden çıkıyordum, bir baktım karların üzerinde bir şey olduğunu fark ettim. Hemen telefonumla kayda aldım. Son derece hızlı ve çevik bir hayvan olduğu görülüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle muhtemelen aç kaldığı için köy içine kadar gelmiş görünüyor. Nadiren görülebilen bu türlerin korunması için herkes duyarlı olmalı” dedi.
Video Haberler
- Yer: Hakkari... Görür görmez cep telefonuyla kayda aldı
- CNN Türk spikeri: Koronalı yurttaş İstanbul'da
- Gökçek'in Arınç'a öfkeli bakışı sosyal medya gündeminde
- CHP'liler'den AKP'li meclis üyesine: 23 Nisan'ı bekle
- Yunanistan göçmenleri engellemek için jiletli tel çekti
- ATM'den para çekerken öldürüldü!
- Nereden nereye
- 2 ayrı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı
- 4 yaşındaki ağabey 8 aylık kardeşini düşürdü
- 100 kadın için 100 fidan