Yiyecek arayan leyleğin boynuna poşet dolandı

30 Nisan 2020 Perşembe, 11:57

Kartepe Emekevler Mahallesi'nde bulunan Emekevler Merkez Camii'nin kubbesine leylekler yuva yaptı. Yiyecek bulmak için poşeti karıştırdığı tahmin edilen leyleğin boynuna poşet dolandı. Boynuna dolanan poşetle yuvasına dönen leylek, caminin kubbesinde boynunu sallayarak poşetten kurtuldu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.