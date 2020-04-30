Yiyecek arayan leyleğin boynuna poşet dolandı
Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde, bir caminin kubbesine yuva yapan leyleğin boynuna poşet takıldı. Leylek, boynuna takılan poşetten kurtulurken, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kartepe Emekevler Mahallesi'nde bulunan Emekevler Merkez Camii'nin kubbesine leylekler yuva yaptı. Yiyecek bulmak için poşeti karıştırdığı tahmin edilen leyleğin boynuna poşet dolandı. Boynuna dolanan poşetle yuvasına dönen leylek, caminin kubbesinde boynunu sallayarak poşetten kurtuldu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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