Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı'

Korona virüsü ile mücadelede en önde yer alan sağlıkçıların yaptığı 'penguen dansı' hem hastalara hem de çalışanlara moral oldu.

(İHA)
05 Nisan 2020 Pazar, 13:37

Korona virüsü ile mücadelede en önde yer alan sağlıkçıların yaptığı 'penguen dansı' hem hastalara hem de çalışanlara moral oldu.

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