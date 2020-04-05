Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı'
Korona virüsü ile mücadelede en önde yer alan sağlıkçıların yaptığı 'penguen dansı' hem hastalara hem de çalışanlara moral oldu.
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