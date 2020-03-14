Yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye düştü!
Zonguldak'ta etkili olan sis, karayollarındaki görüş mesafesini düşürdü.
Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Zonguldak- İstanbul Karayolu'nda araçlar güçlükle ilerledi.
Sis nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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