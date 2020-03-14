Yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye düştü!

14 Mart 2020 Cumartesi, 16:08

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Zonguldak- İstanbul Karayolu'nda araçlar güçlükle ilerledi.

Sis nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.