Yol kenarına inen ayılar görüntülendi
Bolu'nun Mudurnu ilçesi yolunda ormandan yol kenarına kadar yaklaşan 2 ayı aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Bolu ile Mudurnu arasındaki karayolunun Tepe Karakolu mevkiinde yol kenarına yaklaşan 2 ayı, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ayıları gördükten sonra aracından inerek cep telefonunun kamerasını açan Ahmet Çamlıoğlu ayıları görüntüledi. Çamlıoğlu, görüntüleri kaydederken "Çok ilginç" diyerek o anları kaydetti. Ormanlık alana doğru giden ayılar daha sonra gözden kayboldu.
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