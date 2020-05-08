Yol kenarına inen ayılar görüntülendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesi yolunda ormandan yol kenarına kadar yaklaşan 2 ayı aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2020 Cuma, 12:08

Bolu ile Mudurnu arasındaki karayolunun Tepe Karakolu mevkiinde yol kenarına yaklaşan 2 ayı, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ayıları gördükten sonra aracından inerek cep telefonunun kamerasını açan Ahmet Çamlıoğlu ayıları görüntüledi. Çamlıoğlu, görüntüleri kaydederken "Çok ilginç" diyerek o anları kaydetti. Ormanlık alana doğru giden ayılar daha sonra gözden kayboldu.

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