YSK, Ceyhan Belediye Başkanı'nın mazbatasını iptal etti

26 Mart 2020 Perşembe, 16:11

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasınının iptaline karar verdi.

Seçilmesine engel adli sicil kaydının bulunduğu gerekçesiyle Aydar'ın belediye başkanlığına yapılan itiraz, YSK'nin gündemine geldi. YSK, Aydar'ın seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu ve seçilme yeterliliği şartını taşımadığı gerekçesiyle mazbatanın iptaline karar verdi. Ceyhan'da yeni belediye başkanı, belediye meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar mazbatasının Yüksel Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesinin ardından Ceyhan Belediyesi önünde açıklamada bulundu. Aydar; 2019 yerel seçimleri öncesinde istenen bütün evrakları YSK’Ya eksiksiz teslim ettiğini ve seçilmesinde bir engel görülmediğini ancak seçimden 1 yıl sonra mazbatasının elinden alındığını aktardı.

“CEYHANLILARIN VİCDANINA BIRAKIYORUM”

Ceyhan Belediyesi önünde Ceyhan halkın açıklama yapan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: “Hukuksuz bir kadarla mazbatam iptal edildi. Başım dik, alnım ak. İstanbul seçimlerinin ve mühürsüz oyların mimarı AKP'li Recep Özel'in verdiği hukuksuz bir dilekçe ile bugünlere geldik. Ben bu hukuksuz kararı Ceyhanlıların vicdanına bırakıyorum. Bizim makamımızın bir önemi yok. Millet İttifakı'nın 19 meclis üyesi ile, ekibimle yine yolumuza devam edeceğiz. Beni Ceyhan halkı seçti. Mazbata onların olsun. Ben yine 31 Mart 2024'e kadar Ceyhan Belediye Başkanıyım. Söz verdiğimiz ne varsa partili, partisiz gözetmeden yapmaya devam edeceğiz.”dedi.

2024 İÇİN RANDEVU VERDİ

Kadir Aydar, “Sizlerden isteğim yapılan haksızlığı herkese anlatın. YSK bana neden 11 ay önce mazbata verdi. 31 Mart’tan ne oldu ki verdiği mazbatayı geri istiyor. Değişen hiçbir şey olmadı değişen tek şey Ceyhan’da 20 yıldır yapılmayan hizmetler oldu. Herkes iyi bilsin ki yine 31 Mart 2024 yılında çok büyük bir motive ve enerji ile heyecanla yolumuza devam edeceğiz. O gün gelip aday olacağım. Ceyhanlı yine hakkımızı teslim edecek. Bugün tarihe not düşüyorum. 31 Mart 2024'de hepinizi yine aynı saatte buraya bekliyorum ”ifadelerini kullandı.