Yunanistan'da 'sosyal mesafeli' 1 Mayıs kutlaması
Yunanistan'da sendikalar, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için başkentteki meydanda toplandı.
Yunanistan'da sendikalar, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için başkentteki meydanda toplandı. Bir araya gelen insanların aralarında koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe bıraktıkları görüldü.Dünyaya etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle çoğu ülkede 1 Mayıs kutlaması yapılamazken, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 Mayıs İşçi Bayramı 'sosyal mesafeyle' kutlanıyor. Bayram kapsamında düzenlenmesi planlanan diğer etkinlikler iptal edilirken; sosyal mesafe ve hastalığın yayılmaması adına alınan diğer önlemlerle birlikte insanlar Atina'nın Sintagma Meydan'ında toplandı.
POLİS EKİPLERİ DE GÖREVDE
Yunan medyası, kutlamalar kapsamında polis ekiplerinin de görevde olduğunu duyurdu. Polis ekiplerinin, sosyal mesafe kurallarının hatasız şekilde uygulanmasını denetleyeceği, aksi durumlarda ise insanları uyaracakları belirtildi.
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