Korona, futbol ve Fatih Terim!

25 Mart 2020 Çarşamba

Dünya tarihinde rastlanılan yüzyıl salgınları ve savaşlar arkasında büyük acılar, insan kayıpları yaşamıştır. Dün birçok acımız ve şaşkınlığımız içinde Fatih Terim’in de koronavirüse yakalandığını ve hastanede tedavi altına alındığını duymak içimizi daha da çok karartmış tipik örnektir. Abdurrahim Albayrak ailesi ve Terim’e “Geçmiş olsun” derken boş tribünlere oynanan karşılaşma ile tehir edilmeyen son hafta görevlilerinin daha çok koronavirüs kurbanı yaratmamasını dilerim. Ama Terim’in maç sonu tepkili açıklamasında önemsenmeyen ve insanı ayıran hatırlatmaların sağlık ve yaşam adına söyledikleri boşuna değil! Belki de rahatsızlığın ilk psikolojik semptomlarıydı! Biz kime “kahraman” diyoruz biliyor musunuz? Bizler için kendini, yaşamı pahasına feda edenlere! Oysa onları kurtarmak adına hatırlatanları anlamamak en büyük zekâ yatersizliğidir!

Dünyanın bu ortamda iflası ve bu anlamı taşıyacak hastalık neyi halledecekse devletler halkı için onları öne alma planları yapmak zorundadır. O zaman yeni bir gelecek ve belki de “koronadan önce” ve “koronadan sonra” diye sabitlenmiş bir dünya tarihine gireceğiz demektir. Bir gün bizim yaşımız elvermez belki ama bu rumuzlu tarifi kullanma zorunluluğumuz olabilir.

Şimdi madem ki robot çağına giriyoruz bilgisayardan yönetilecek yeni dünya yaşamında robotların maçlarını ve futbolcularının ve şans oyunlarını oynama doğallığına hazırlıklı olmalıyız belki de! Ancak futbol aşkı ile milyonların sevdalı olduğu fanatikler ve belki de spor medyası yakın zamanda yayımlanan sanal maçları yorumlayabilirler. Futbolda ezeli rekabeti insan üzerinden yapanlar teknolojinin önünü açacak yeni dünya düzeni adına belki de milat olarak yaşadığımız bu acı günleri seçeceklerdir. Titanic ilk seferinde battı diye gemi seyahatinden vazgeçenler oldu mu? Kim bilir belki de bazı sonlar yeni bir başlangıçtır!

Günümüze dönersek mevcudu yönetmek ve yaşatmak istiyorsak insan olarak sağlıklı kalmak insanlığa hizmet vermek zorundayız. Kanı canı pahasına mücadele verenleri inkâr edenlerin geçerli ortamına karşı da iyi, güzel ve doğruyu savunmak, yaşatmak mücadelesi vermek zorundayız!

Futbolsuz kalmak ne kadar zormuş! Bunu da bize hatırlatan korona öteki alanlarda da dünya insanına ders vermek adına bir afet olsa da tarihe geçmiştir. Bunu zaman gösterecek ve belki de kozmik yaşama giden hayal ve çalışmaların izahı, başlangıcı olacaktır. “Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtımıza!” döneminde payımıza düşeni bölüşelim!