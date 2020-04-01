Koronayı yenmek

01 Nisan 2020 Çarşamba

Önlemleri konusunda bilgiçlik taslamaya gerek yok ama bu hastalık falan değil, bir Dünya Savaşı ve dünya insanına karşı bir tuzaktır! Her kim ne yapsa da cezalandırmayacağı bir salgın, bizim tedavi ve bağışıklık konusundaki bilgimizi, tedbirimizi arttırsa da süreç kötü gidiyor! Başarılı olarak ilan edildiğinde de çok ağır bir ekonomik değişim yaşayacağımız net görünüyor. Çökecek dünya devlerinin birbirlerine bağımlığını artıracak görüntü ürkütüyor. Sanki suskun ve hizaya gelen bir toplum olma zorunluğu, yaşama hiza getirecek gibi. Son açıklamadan sonra şu gerçeği öne almalıyız. Para sıkıntımız var ve olacaktır. Ancak son dünya harikası “endüstriyel futbol” zengini futbolcular, bizde sadece profesyonel olarak anılıp geçse de artık sıkıntı içinde olacaktır. Sadece bir virüs ile yönetilecek dünya düzeni hepimizi eve kapattı. Düşünün! Olimpiyatlara hazırlanan ve 4 yıldır antrenman yapan sporcu, şu anda iptal nedeniyle belki de bir daha yakalayamayacağı yaşamsal şansını kaybetti. Bir futbolcu, özellikle menejerlik oyunu takip edenlerin tercihi ile kulüp bulup transfer yaparken, servetine servet katarken, yıldız olma, gündem değiştirme şansını artık bulamayacak. İngiltere’de yıllar sonra büyük puan farkı ile lider olan Liverpool tarihi başarısını teyit etme şansını kaybedecek. Bizde ise belki de düşen, kalan ya da şampiyon olacak takımlar, ligin iptal edilme ihtimali ile karşı karşıya kalacak. Ya da son hali ile tescil edilse de gelecek için endüstriyel futbol güdümündeki eski ortamı bulamayacaklar. İnce hesap yapan ve fanatik yaşantısına tribünden devam edenle, yayın hakları nedeniyle yatırım yapan şirket, süreci kısıtlayan koronaya teslim olacak. Sürece bağlı anlaşmaları olan futbolcular fedakârlık yapmak zorunda kalacak. Gelecek yıl özellikle içinde bulunduğumuz süreci aşsak dahi eskisi gibi bomba transferler yapamayacak kulüpler kendi gençlerimize dönerek maliyeti düşük futbolumuzu yazdıracaklardır. Ne olursa olsun “lanet hastalık” her yönden sporcuyu çökertecek belki de eski sporcuların varlığını ve başarısını aratacaktır. Yeni bir dünya kurulurken hiç kimse bir virüsün ulaşılan teknoloji ile tüm dünyayı eve kapatacağını ve yaşamla ölümün arasına bu kadar hızlı gireceğini tahmin edemezdi. Tabii varsa bu senaryoyu çizenler ve mikrobu keşfedenler hariç.

Hepsi bir kenara şimdi sağlığımızı kurtaracak aşı ve testin getirisi olan tedavileri aşma şansına kilitlenmiş. Bir varsın bir yoksun! Sakın bu korana 40 haramiler ailesinden olmasın. O zaman yeniden buluşmak umuduyla sağlıklar ve kendinize dikkat edin. Son cümlemi rahmetli Metin Oktay’ı hatırlayarak bitireceğim. “Hayat hoştur ama boştur!”