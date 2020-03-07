Yan cebime 3 puan

07 Mart 2020 Cumartesi

Oyuna Burak’ın penaltı golüyle başlayan Beşiktaş, iki kalenin az tehlike yaşadığı bir 90 dakikayla maçı kazandı. Aslında erken atılan gol, Ankaragücü adına kötü bir şanssızlık olsa da orta alanda daha diri mücadele veren Sarı-Lacivertliler, ceza alanında etkisizdi. O kadar ki 76. dakikada Faty, oyunun en net pozisyonunu gole çeviremeyince 3 puan Beşiktaş’ın oldu.

Beşiktaş, kanatlardan oynamak istiyor. Ancak ne Boyd ne de N’Koudou, çabukluklarına karşın bal yapmaz arı gibi oynayınca Sergen Yalçın, kafasında şekillendirdiği oyunu göremiyor. O zaman her haliyle Burak’a iş düşüyor ve onun golcülüğüyle sonuç tayin edilebiliyor. 37 yaşındaki Atiba’nın hırs ve mücadelesiyle ona destek olan Elneny, takımı atak ve savunmada hayatta tutan görüntü içindeydiler. Boateng, çok keyfi bir rahatlık içindeydi. Ankaragücü, ligdeki durumu nedeniyle oyunun başındaki penaltı golüyle yenik duruma düşünce beklediğini alamama sıkıntısı yaşadı.

Maçın bitimine 12 dakika kala oyuna giren Ljajic, arkadaşlarının yapmadığını hatırlatan şutuyla 90 dakikaya imzasını attı.

İki takımın bu kadar mücadele verdiği maçta eksik olan, gol pozisyonlarının azlığıydı. 90’da oyuna girip 90+3’te penaltıdan farkı 1’e indiren İlhan, A.Gücü’nün puan almasına yeterli olamadı. Çünkü iki kalecinin de çok yorulmadığı maçın eksik olan tarafı kalelerin unutulmasıydı. Sonuçta Beşiktaş, az da olsa umudunu sürdürürken Sarı-Lacivertliler, biraz daha karamsarlığa yelken açtı.