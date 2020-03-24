24 Mart 2020 Salı

Liglerin ertelenmesi basketbol kulüpleri için mücbir sebep sayılır mı? Sayılırsa hangi hukuki sonuçları doğurur? Yani... Örneğin...

Kulüpler yüz binlerce dolar tutarındaki oyuncu ve antrenör paralarını ödemekten kaçınabilirler mi? Devlet, asgari ücrete verdiği desteği bu büyük paralı “ücretlilere” de verecek midir?

Önce “mücbir sebep” nedir ona bakalım. “Mücbir” Arapça kökenli bir kelimedir. “Cebir”den, yani “zorlama”dan gelir. Mücbir sebep, “zorlayıcı sebep” demektir. Wikipedia’daki tanımı şu şekilde: “Hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk ve buna benzer hallerdir.” Açıklama hukuk kitaplarından alındığı için doğru ve anlaşılır bir izahattır. Burada daha geniş bilgi vermeye gerek olduğunu sanmıyorum.

Neyse! Esas sorumuza gelelim. Salgın hastalık bir mücbir sebep olduğuna ve bu nedenle liglere ara verildiğine göre kulüplerin ve spor emekçilerinin hakları nelerdir?

Ülkemizde bu soruya henüz bir yanıt aranmadığı için, ben, “Orada neler oluyor?” diye Fransa’da koçluk yapan Erman Kunter’e sordum. Yanıtını pek yakında sütunlarımızda paylaşacağız.