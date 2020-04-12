Mesafe lütfen...

12 Nisan 2020 Pazar

Biraz sinir ediyor o kadar. Herkesi hasta etmiyor.

Etse de çok şükür öldürmüyor.

Koronadan değil, Süleyman Soylu’dan söz ediyoruz.

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Belki de istemeden sürü ile halkı gece yarısı sokaklara döktü.

Bu da bir tedavi şekli.

Virüsü birbirine bulaştırma ve bağışıklık kazandırma stratejisi.

İngiltere’de uygulandı. Başarılı olmadı. Başbakan Boris Bey, sürü başı olarak virüsü kaptığı ile kaldı. Belki de 55 yaşında olduğu için paçayı kurtardı.

İngiliz halkı ile Türk milleti bir değil ki!

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Yöntemin tıptaki adı, “Herd Immunity” yani “Sürü Bağışıklığı”.

Sürü, insan için değil, affedersiniz koyun ve sığır sürüsü için kullanılıyor.

Soylu’nun iştahını kabartan acaba bu mu?

İngilize tutmayan sürü muamelesi belki Türke tutabilir diye mi düşündü?

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Bu konuda tıbbi olmasa da engin bir siyasi ve şahsi deneyimi var:

Taa 1987 yılında, “Çoban Sülü” diye nam salan Demirel’in peşine takılanlardan biri idi. Gençlik kolları başkanı bile olmuştu.

“Sürü bağışıklığı” belki de sağlam bir yöntem. Yoksa “Çoban Sülü” 40 yıl siyasette kalabilir miydi?

7 kez başbakan olur ve Cumhurbaşkanlığı’na kadar yükselebilir miydi?

Soylu ile Süleyman Demirel adaş.

İsimler kaderdir.

Yunus Emre’nin, “Süleyman kuş dilin bilür dediler” demesi de “Süleyman vardır, Süleyman’dan içeru” saptaması da boşuna değildir.

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Demokrat Parti’nin genel başkanlığını yaptı.

CHP’ye ve Kemal Bey’e parmak ısırtacak muhalefet örnekleri veriyordu:

“Kendini padişah sanıyor!”

“At üstünde duramıyor. Ülkeyi mi idare edecek?”

“Paçalarından yolsuzluk akıyor.”

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Bu sözler ona mahkeme değil, ikbal yollarını açtı. Belli ki, performansına Reyiz hayran kaldı.

“Harun gibi geldi, Karun oldu” diyen Numan Kurtulmuş’la birlikte ikisini de nüfusuna geçirdi.

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Soylu 64, 65, 66 ve 67. hükümetlerin değişmez bakanı.

50 yaşında. Ama kabinenin en kıdemli siyasetçisi.

Gözü doğal olarak daha yükseklerde.

Belki de iştahını kabartan sokak yasağı genelgesi yayımlandığı sırada yayımlanan BBC’deki bir program oldu.

Ünlü İsrailli düşünür “Homo Sapiens” yazarı Y.Noah Harari, ısrarla “Koronavirüs, sağlık değil, bir siyasal bir sorundur” diyordu.

Kitapları milyonlar satan düşünürün bu sözleri aklını karıştırdı.

Madem ki sorun siyasal..

Madem kabinede Reyiz’den sonraki en kıdemli siyasetçi kendisi..

Sokak yasağı genelgesi gecikince, millet yiyeceksiz kalma paniğine kapılıp ortalığa döküldü.

Bu yöntem teröre karşı yürüttüğü operasyonlardan edindiği bir deneyimdi.

Halk aniden, omuz omuza kitleler halinde sokaklara dökülünce koronavirüs de tıpkı teröristler gibi şoka girdi. Kimin neresine, nasıl bulaşacağını şaşırdı.

Zaten ahali de yasak başladığı için evlerine çekilmeye başlamıştı.

Korona da sokak ortasında kalıverdi.

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33 yıllık siyasi deneyim çok şey,

“Paçasından yolsuzluk akıyor!” dediği insanın dizinin dibinde kendine yer edinmek ise her şey!

“Sürü bağışıklığı” yöntemi uygulamakla hem bilim kurulunu solladı hem sağlık bakanını.

Dedik ya, hedefi çok yüksek.

Damat Berat ile haberlere konu olan gizli çekişmesi de bu yüzden.

Tanrı, Reyiz’i koronadan da, Soylu ile Damat’tan da korusun.

Ama Türkiye’yi hepsinden korusun.

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Bu arada “Taç” virüsü de ismine güveniyor.

Soylu’yu geçtik, Reyiz’e bile adeta ders vermek istiyor:

- İster bakan ol, ister bakmayan, ister Evde Kal, ister Saray’da; yeter ki anayasaya bağlı kal:

T.C. ANAYASASI-MADDE 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin (COVID19) önünde eşittir.

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Soylu istikbal vaat eden bir siyasetçi. Bu nedenle de çok tedbirli.

Eskişehir Belediyesi’nin, muhtaçlara 25 yıldır hizmet veren aşevini kapattı. Belli ki Başkan Yılmaz Büyükerşen’in “okunmuş çorba”, “üflenmiş börek” dağıtarak oyları toplamaya devam edeceğinden korktu?!

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Sokak yasağı da karantina kuralı gibi bir yaşam güvencesi.

Hele maske takıp el yıkarsanız..

Bir de iktidarla akıl sağlığı mesafenizi korursanız..