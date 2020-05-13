AVM'yi açan, futbolu başlatan ortak akıl!

13 Mayıs 2020 Çarşamba

Elbette hayat normale dönecek, koronavirüs kabusu da bitecek; ne var ki, bu normal şeklinden biraz farklı seyredecek. Kimileri 'yeni normal' diyor bu çekinceli yaşama, kimileri 'post modern normal'. Sporun, özellikle futbolun da bir yerden başlaması kaçınılmaz, bakmayın basketbol, voleybolun ve hentbolun 'beyaz sezonda' karar kıldığına, futbolun endüstriyel gerçekleri topu santraya koymayı zorunlu kılıyor!



Bizim TFF, normalleşme işini aceleye getirdi. Ve inanın ki, bu şartlarda futbolun başlamasını kararlaştıran zihniyetle, AVM'lerin açılmasını onaylayan zihniyet aynı!

AVM'ciler de 12 Hazirancılar da, ne doktorlara kulak veriyor, ne de Bilim Kurulu'na! Sokak tabiri ile "Kafalarına göre hareket ediyorlar" diyeceğim ayıp olacak! Ama görüntü çok net! Örneğin kurulun üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın ağzından, "Şu aşamada AVM'lerin açılmasına da, futbolun başlamasına da sıcak bakmıyoruz" cümlesini duymasak, AVM'nin de futbolun da startının ortak akılla alındığına inanacağız! İyi ki Ateş Hoca çıktı da, polemiği başlamadan bitirdi.

Aslında tabloya, beIN Sports'un ekranından bakmayan herkes durumun ne denli ürkütücü olduğunu görebilir.

Örneğin TFF'nin "Ligler başlıyor" açıklamasından sonra 200'e yakın takım idmanlara başladı. Ankaragücü, Sancaktepe, İnegölspor derken Beşiktaş'ta bile koronavirüs vakasına rastlandı ve 12 Haziran kararının ne denli erken olduğu gözler önüne serildi. Unutulmasın ki, bu virüs 1x16 yayılma gücüne sahip. Ve bu ortamda adam adama idman yapmak, aynı takım otobüsü ile deplasmana gitmek, uçağa binmek, hatta topa dokunmak risk! O yüzden 12 Haziran kararını verenler, tüm liglerdeki 839 maçın ne tür tehlikeler taşıdığını yeniden gözden geçirsin.

Siz belki Süper Lig'deki 72 maçta, bilemediniz belediye destekli yürüyen TFF 1. Lig'deki 59 müsabakada şu meşhur, "Futbola Dönüş Protokolü"nü işletebilirsiniz, peki 2. lig, 3. lig ve BAL'da nasıl alacağız bu önlemleri. Yerel belediyeler araç vermese maça gidemeyecek takımlara yeni TFF protokolüne göre diyoruz ki, "Tek otobüsle yetmez, oyuncu sayısına göre fazla sayıda araç bul..." Bir takım ya 3 otobüsle maça gidebilir bu protokole göre ya da 36 adet VIP minibüs kiralamak zorunda! O yüzden futbola dönüş protokolünün Süper Lig kulüpleri dışındaki takımlar için uygulanma olasılığı yok!

Yani gencecik evlatları, teknik adamları, emekçileri riske atacağız! Ve bu çekinceler süper lig için de geçerli. Bir teknik direktörümüzün dediği gibi, "Ben futbolcuları idmana zor çıkartırken, bu takımı kafaca ve fizikçe nasıl hazırlayayım 12 Hazirana!" Nasıl AVM'yi açan zihniyet, o mağazalarda çalışan personele danışmaysa, emin olun ki, TFF de futbol paydaşlarına sormadan kararlar alıyor!