Seri’nin sakarlığı ile biten seri!..

08 Mart 2020 Pazar

Gerçekten zirveye yakışır bir maçtı. Demek ki, Sivasspor da Galatasaray da bulundukları yeri hak etmişler.

2-2'lik beraberliğin en açık anlatımı bu.

Öyle ki, 'Aman kaza golü yemeyelim' dedikleri son 10 dakika hariç iki takım da sezona damga vuran futbol lezzetleri sundular maç içinde bölüm bölüm.

Örneğin, hakem Mete Kalkavan'ın düdüğüyle başlayan maçın ilk dakikalarında müthiş bir Sivasspor vardı. Öyle ki 8'de 8 yapıp gelen rakibini bırakın sahasından çıkartmak, soluk aldırmadılar.

Muslera, defans derken 10. dakika dolmadan 1-0'ı buldular.

Fırtına da diniyordu bu goller. 1-0'dan sonra bu kez Galatasaray sahne aldı. Tıpkı Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi sakin kaldılar, topa hakim olup Sivasspor'u hataya zorladılar. Ve yine tıpkı Fenerbahçe maçındaki gibi bir ölü top (frikik) kazanıldı. Ömer'in ortasında Feghouli'nin kaleye paralel giden pasına yetişen Falcao skoru dengelemekle kalmadı, direksiyonu da Galatasaray'a verdi. 1-1 sonrası rakibin üzerine üzerine gittiler ve galibiyeti de buldular. Bu kez roller değişecek, Falcao indirecek, Feghouli golü atacaktı. Sivasspor defansı kademeye giremiyordu bu golde. Ki aynı Feghouli, devrenin sonlarında maçı koparma şansı da buldu, ancak goldeki kadar doğru vuruş yapamayınca skor 2-1'de kaldı.

İlk yarıyı sona erdiren düdük Sivaspor’u nakavttan kurtarıyordu.

Tribünler, acaba 2. yarı bu görüntü sürecek mi derken, Sivasspor tekrar gaza basan taraf oldu. Yasin'in düşen temposu sonrası oyuna giren Emre Kılınç, kullandığı sağ kulvarda Saracchi'yi adeta taça yollarken, takımının da fizik gücünü artırdı. Artık topu alan Sivassporlu Galatasaray 18'ine iniyordu. Galatasaray ise Lemina'yı savunmanın ortasına alıp emniyet subabı gibi kullandı. Vites yükselten Sivasspor topu rakip alana getiriyor ancak duvardan dönüyordu ki, sahanın iyilerinden Seri'nin 'sakarlığı' VAR' uyarısı ile penaltıya dönüştü ve maç da dengeye geldi.

Pozisyon penaltı mıydı? Faul olduğu kesin. Ancak Sivaslı oyuncu içerde mi dışarıda mı tartışılır. Bir tartışma da vuruş anında niçin o kadar Sivaslı oyuncunun ceza alanıma girdiği yolunda. VAR galiba formsuzdu.

Penaltı atışına gelirsek; ilk hamlede topu çelen Muslera Sivassporlu Emre’nin ikinci vuruşunu da çıkartsa maç çok ayrı bir yere giderdi, ama 2-2 maçın tüm senaryosunu yeniden değiştirecekti.

2-2 sonrası artık Galatasaray maçı çeviremeyeceğini anlamış olsa gerek, taktik oyuncu değişiklikleri ile hem 'bulursam atarım' kıvamına geldi, hem de gelecek haftaki Beşiktaş maçı öncesi sarı kart cezası sınırındaki oyuncularını aktif dinlenmeye aldı. Ömer ve Lemina’nın çıkışları orta alan üstünlüğünü bitirmiş, ancak Sivasspor’un da soluğu azalmıştı.

Yine de bu bölümde Falcao ve Feghouli'nin Galatasaray, Hakan Aslan ve Claudemir'in de Sivasspor adına pozisyonları vardı ama skor değişmedi ve haftanın maçı 2-2 bitti.

Evet, Galatasaray 2019'un sonunda başlattığı galibiyet serisini Sivasspor deplasmanında bırakıyor, ama en azından bu sezonki en tehlikeli 2 deplasmanından birini puanla kapatıyordu.