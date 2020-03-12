Seyircisiz futbolun galibi kim?

12 Mart 2020 Perşembe

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 5 saat süren bir toplantı yaptı bugün Beştepe'de.

Gündem dünyayı etkisi altına alıp, ne hikmetse Türkiye'yi 'teğet geçen' koronavirüstü.

Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabinenin aldığı kararları açıklarken gözler iki ana başlığa çevrilmişti; okullar ve maçlar...

Okulları tatil etti Beştepe.

Futbolu ise ertele(ye)medi, seyircisizde karar kıldı

İlk anda kararlar doğru gibi duruyor.

Milli eğitimi tartışmak yersiz, ama futbol kararı çok su kaldırır.

Elbette bu hafta seyirci seyirci rekoru kıracak Galatasaray-Beşiktaş ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarında onca insanı hem de hastalık kapımızdayken biraraya getirmek çok mantıklı değildi.

Ne var ki, "seyircisiz" oynama kararı fazlasıyla sakıncalı..

Evet belki 50 bin kişi bir araya gelmeyecek bu pazar ve sonrasında, ama stada gidemeyen, evinde dekoderi olmayan futbolseverler, hastalık riskini göze alıp kahvenin, lokalin, ocakbaşının, kafenin, meyhanenin yolunu tutacak...

Ki, Sayın İbrahim Kalın, saydığım mekanları biliyor mu kestiremedim, ama maç saatlerinde Nevizade ya da Beşiktaş Çarşı'daki kalabalığın stadı aratmayacağına yemin ederim. Sadece orası da değil, 81 vilayetin hepsinde aynı yoğunluk yaşanacak...

Eğer, "mekan yasağı" da getirilmeyecekse çok yanlış bir karar!

İtalya gibi, müşterileri en az 2 metre aralıkla da oturtamayacağımıza göre, yandı gülüm keten helva.

Eğer, saydığım mekanlarda maç izlerken 1 tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı koronavirüsle tanışırsa bunun vebali boynumuzdadır artık!

Beştepe niçin böyle bir karar aldı, açıkcası kestirmek güç. Oysa riske girmeyebilir, aralarında Hollanda'nın da bulunduğu 7-8 ülke gibi maçları nisana kadar erteleyebilirdi. Üstelik EURO 202'ni de 1 yıl sonraya bırakılması düşünülürken, takvim de şaşmazdı...

Ne var ki, biz orijinallik olsun diye seyircisiz oynama icadını çıkarttık.

Elbette insan sağlığı her şeyden önde. Ancak, sezon başında sırf büyük maçlar için kombilenere milyonlar ödeyenlere ne diyeceğiz? Keza, seyircisi ile bütünleşen ve tüm planlamasını 12. oyuncu için yapan iki ev sahibi Galatasaray ile Trabzonspor'a ne cevap vereceğiz.

Peki bu karardan kim karlı çıktı derseniz, verilecek yanıt belli: Katarlı yayıncı kuruluş ve Başakşehir...

Biri paraya para demeyecek, öteki zaten seyircisiz oynamaya alışkın, ekmeğin üzerine kaymak, onundna üzerine bal döküp yiyecek!

Futbolsever de hastalık riskini yine taşıyacak!

Başka yoruma gerek var mı?