01 Nisan 2020 Çarşamba

Cezaların uygulanmasında (infazında) indirime gidilmesi haberlerinde geçen “cinsel suç” kavramından rahatsızlık duyuyorum.

Cinsel suç ne demek, cinsellik suç mudur?

Cinsel suç kavramı akla önce bu gibi sorular getiriyor.

Ne demek istendiği belli kuşkusuz.

Tecavüz, cinsel saldırı vb. suçlarından söz ediliyor.

Peki, bunlar cinsel suç mudur?

Hırsızlık, cinayet vb. suçları denildiğinde, suçun niteliği suç sözcüğü kullanılmaksızın da zaten anlaşılmakta.

Hırsızlık suçu, cinayet suçu, yankesicilik, dolandırıcılık vb. suçları...

Bunun gibi, cinsel suç ya da cinsellik suçu denildiğinde; dilbilgisi, söz dizimi bakımından “cinsel-cinsellik” sözcükleri öteki suç adlarıyla aynı kategoride yer almış olmuyor mu?

Cinsellik suçu, cinsel suç gibi bir kavramı, çok zorlarsak, seksi kötüye kullanmak, anlamını, amacını-değerini bozmak, saptırmak vb. sonuçlara ulaşılabilir belki...

Bu da suç (cürüm) değil, bir hata, yanlışlık, hastalık, sapkınlık gibi bir şey olabilir...

Böylece, öyle sanıyorum ki, cinsel saldırı, tecavüz gibi suçları cinsel suç diye nitelemekle, bu dil yanlışlığıyla, hem “cinsellik” kavramını (olgusunu) farkında olmaksızın hırsızlık, cinayet gibi suç kategorisine sokmuş oluyor hem de cinselliği zaten suç olarak algılamaya yatkın bir toplumun zihnindeki ya da alt bilincindeki önyargıları harekete geçiriyor, böylece de işlenen suçun niteliğini cinayet vb. suçlara göre sanki hafifletmiş gibi oluyoruz...

***

Söz konusu suçlar acaba ceza yasasında da “cinsel suç” diye mi ifade edilmiş kaygısıyla ceza yasasının ilgili maddelerine göz attım...

Çok şükür öyle değil...

Bu alandaki suçlar, yasanın 102. maddesinde “cinsel saldırı veya tecavüz suçu” başlığı altında toplanmış. Yani cinsel suç değil, cinsel saldırı veya tecavüz suçu.

Doğrusu, bu ifadede bile cinsellik kavramı tartışılabilir.

Çünkü söz konusu olan saldırı “cinsellik” kavramını aşan bir anlamda mahremiyete, bir temel varoluş hakkına, insan olma kimliğine yapılmış bir saldırıdır, yapılabilecek en ağır aşağılamadır.

Bu saldırıya uğrayan kişinin bütün yaşamınca ağır sonuçları olabilecek bir suçtur...

(Hayvan diye adlandırdığımız sevgili varlıklar, bilincinde olmasalar da -gerçi bunu da bilemeyiz- onlara yönelik bu türden tecavüzlerin de tıpkı çocuğa ya da akıl sağlığı yerinde olmayan kişilere yönelik ahlakdışı hareketler gibi cinsellik kavramıyla nitelenemeyeceği, başka bir ad bulunması gerektiği kanısındayım.)

Ceza yasasında “Basit Cinsel Saldırı” ve “Nitelikli Cinsel Saldırı (tecavüz)” ayrımı yapılarak bütün bu suçlarla ilgili ayrıntılara girilmiş.

Bunların irdelenmesi ayrı bir konu.

Özet olarak söylemek istediğim gazetelerde ve bütün medyada “cinsel suç” ifadesinin, en azından ilgili yasanın diline uygunlukla, “cinsel saldırı suçu” olarak değiştirilmesi gerekliliğidir.