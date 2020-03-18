Ataol Behramoğlu
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Şehit Evinden Yükselen Çığlık

18 Mart 2020 Çarşamba

Şehit evinden yükselen çığlıkta

Seslerin avuntusuz çırpınışı vardı.

Daha dün bebek olan oğlunu

Beşiğinde sallayan annenin

Kanayan gözyaşları.


Bebeğin alnında biriken

Minicik ter damlalarını kurularken

Ona söylediği ninniler vardı.


Şehit evinden yükselen çığlıkta

İncecik sırları vardı kız kardeşin

Akran kardeşle paylaştığı


Ve küçük erkek kardeşin

Ona söğüt dalından

Düdük yontmayı öğreten

Ağabeye hayranlığı.


Şehit evinden yükselen çığlıkta

Kahırları vardı bir babanın

Oğluna bir gelecek sunamayan;

Varlığıyla gurur duyduğu

Tekrarı saydığı kendi gençliğinin.


Burkulan yürekler vardı

Gök ekinken biçilen için.


Şehit evinden yükselen çığlığı

-Nereye kazarsanız kazın 

Ve ne koyarsanız koyun adını-

Gömemezsiniz hiçbir çukura;

Ve örtemezsiniz üstünü

Hiçbir bayrakla

Ve hiçbir duayla.


14.03.2020

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