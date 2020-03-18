Şehit Evinden Yükselen Çığlık
Şehit evinden yükselen çığlıkta
Seslerin avuntusuz çırpınışı vardı.
Daha dün bebek olan oğlunu
Beşiğinde sallayan annenin
Kanayan gözyaşları.
Bebeğin alnında biriken
Minicik ter damlalarını kurularken
Ona söylediği ninniler vardı.
Şehit evinden yükselen çığlıkta
İncecik sırları vardı kız kardeşin
Akran kardeşle paylaştığı
Ve küçük erkek kardeşin
Ona söğüt dalından
Düdük yontmayı öğreten
Ağabeye hayranlığı.
Şehit evinden yükselen çığlıkta
Kahırları vardı bir babanın
Oğluna bir gelecek sunamayan;
Varlığıyla gurur duyduğu
Tekrarı saydığı kendi gençliğinin.
Burkulan yürekler vardı
Gök ekinken biçilen için.
Şehit evinden yükselen çığlığı
-Nereye kazarsanız kazın
Ve ne koyarsanız koyun adını-
Gömemezsiniz hiçbir çukura;
Ve örtemezsiniz üstünü
Hiçbir bayrakla
Ve hiçbir duayla.
14.03.2020
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