‘Bugünler de geçecek...’

09 Mart 2020 Pazartesi

İlk önce Barışlar’ı tutukladılar. Ardından Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’i. Yeni Yaşam gazetesinden iki yönetici sırada bekleyenler... Ve böylesi ağır bir gündemde bugün manşetimiz Cumhurbaşkanı’nın damadı Bakan Berat Albayrak’ın yargı kararıyla aldırdığı bir tekzip metni!.. Bu “cevap ve düzeltme metni”ni yasal zorunluluktan dolayı yayımlıyoruz. Yayımlamadığımız takdirde sorumlu yazıişleri müdürümüz Olcay Büyüktaş Akça ile bana toplamda 100 bin TL’lik para cezası veriliyor. Barışlar’ın tutuklandığı böylesi bir dönemde gazetemizi ekonomik olarak da baskı altına almaya çalışıyorlar. Hem de yargı eliyle!..

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Cumhuriyet’in gündemi sarsan 20 Ocak 2020 tarihli manşetini okurlarımız ve kamuoyu çok iyi anımsayacaktır: “Damat işi biliyor...”

Bugün gazetemizin manşetinden yayımlanan tekzip metni tüm ülkeye şu mesajı veriyor: Yazdıklarınız doğru da olsa Bakan Berat Albayrak hakkında olumsuz ya da onun istemediği bir haber yapamazsınız!..

Haberimizin arkasındayız... Barışlar’ın Silivri zindanına atıldığı bir dönemde ekonomik tehdit, yaptırım Cumhuriyet emekçilerine vız gelir. Ancak tarihe not düşmek için “Damat işi biliyor” haberimizin ardından yaşananları sıralayalım. İsterseniz ilk önce haberi anımsayalım. O günkü manşetimizin spotları şöyleydi:

Cumhurbaşkanı’nın damadı Bakan Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet’in araştırmasına göre Albayrak’ın babası Sadık Albayrak, Arnavutköy’de 3 dönüm arazi aldı. Erdoğan, 2011’de Kanal İstanbul projesini açıkladı. Bir yıl sonra da damadı, babasının arazisine komşu 13 dönümlük araziyi satın aldı.

Arnavutköy Boyalık’ta bulunan “tarla vasfındaki” arazi, Kanal İstanbul için değiştirilen yeni planda “konut alanı” sınırları içerisinde kalıyor. Bölgedeki arazilerin çok değerlendiğini belirten köylüler, “Son birkaç haftadır arazi almak isteyen emlakçılar ve Araplar buraya akın etti” dedi.

Haberi yayımlamadan önce sorularımızı Bakan Albayrak’a yönelttik. Bir bakanlık yetkilisi gazetemize konuşup aynen şunları söylemişti:

“Berat Bey’in babası 2003’te bu köyden arazi aldı. 2012’de yan taraftaki arazi satışa çıktı. Yabancıya gitmemesi için de Berat Albayrak araziyi aldı. Kanal İstanbul’la bağdaştırmak zorlama olur. Kanal İstanbul’la bir ilgisi yok.”

Bakanlık yetkilisinin bu açıklamasını da aynı gün manşetimizle birlikte birinci sayfadan yayımladık. Tüm Türkiye, Berat Albayrak’ın araziyi satın alma gerekçesi olarak sunduğu “yabancıya gitmesin diye” şeklindeki yanıtını konuştu.

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Sonra ne mi oldu? İlk önce İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından haberimize erişim engeli getirildi. Haberi gündeme taşıyan onlarca internet sitelerine de yasak kararı alındı. Sonra... Haberi yapan muhabirimiz Hazal Ocak hakkında “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ocak, ifadeye çağrıldı, haberini savundu. Şimdi de yargı kararıyla manşetimizden tekzip metnini yayımlamak zorunda bırakılıyoruz.

Gazetemizin dünkü manşetini Silivri zindanına atılan yazarımız Barış Terkoğlu’nun eşi Özge Terkoğlu ile değerli meslektaşımız Barış Pehlivan’ın eşi Aysel Pehlivan atmıştı.

Sahi!..

Ne diyordu Özge Terkoğlu, Aysel Pehlivan: “Barışlar’ı asla değiştiremezsiniz. En karanlık zamanlarda doğru olanı yaptılar. Bugünler de geçecek...”

Evet... Bugünler de geçecek... Cumhuriyet her gün gerçekleri yazmayı sürdürecek...