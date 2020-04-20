‘Bundan ne çıkar’ diyorsanız, o sizin bileceğiniz iş... Ama o iş gazetecilik değil!..

20 Nisan 2020 Pazartesi

2020 yılıyla birlikte Cumhuriyet’in gencecik kadın muhabirleri herkesi çatlatırcasına Türkiye gündemini belirleyen manşetleri birbiri ardına patlatıyor. Rahatsız olanlar çok... Taa ABD’ye firar etmiş FETÖ’cüler, iktidar yalakası, yandaşı kalemler, dönek liboşlar, meslek hayatları boyunca hiçbir iktidara eleştiri getirmemiş, suya tirit yazan sözde kalemler. Hepsi elbirliği etmiş, gerçek olan haberlerimizi “yalanlamak” için yarışıyorlar... Tabii insan gazetecilik yapamayınca ya da yapma sorumluluğu duymayınca böylesi rezil tablolar ortaya çıkıyor...

***

Ne yapmış Cumhuriyet!..

Uyuşturucu baronu Zindaşti ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu arasındaki derin ilişkiyi ortaya çıkarmış...

Ne yapmış Cumhuriyet!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul’a yakın bölgede “yabancıya gitmesin diye” arazi aldığını ortaya çıkarmış...

Ne yapmış Cumhuriyet!..

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin yakınındaki vakıflara ait arazide daha sözleşme imzalanmadan kaçak çardak, şömine yaptırdığını ortaya çıkarmış...

Peki...

Hangisi yalan?..

Burhan Kuzu, Zindaşti’yi nüfuzunu kullanarak tahliye ettirdiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmayacak mı?

Hangisi yalan?..

Damat Berat Albayrak, Erdoğan Kanal İstanbul projesini açıkladıktan tam bir yıl sonra “yabancıya gitmesin diye” o araziyi almadı mı?

Hangisi yalan?..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kuzguncuk’ta zabıt tutup, Fahrettin Altun’un kiraladığı vakıflara ait arazi üzerindeki çardağı, şömineyi kaçak, hadi sizin deyişinizle “izinsiz” olduğu gerekçesiyle yıkmadı mı? Hadi sizin deyişinizle olsun, belediye ekipleri “kaçak pergoleyi” sökmedi mi?

***

Trollerin hedefindeki bu haberler dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin bağımsız bir yayın organında “manşet” olur. Bilemediniz ikinci manşet!.. Cumhuriyet’e girdiğimde 20 yaşındaydım. Ve 27 yıldır bu çatı altındayım... Bilirim ki böylesi büyük haberler hep manşet olmuştur. Bilemediniz ikinci manşet!.. Haaa, “Kuzu, Zindaşti’yle buluşup kuzu but yemiş, bundan ne çıkar? Damat, babasının arazisinin bitişiğindeki arsayı almışsa, bundan ne çıkar? Altun, vakıflara ait mezbelelik olmuş araziyi temizlemiş işte, hem komşuları da memnun, bundan ne çıkar?” diyorsanız, o sizin bileceğiniz iş. Ama o iş gazetecilik değil!..

Terör soruşturmaları, yargılamalar, yüksek miktarlarla açılmış tazminat davaları, hapis cezaları, sosyal medyadan tehditler bizi yıldıramaz, korkutamaz. Adını Atatürk’ün koyduğu 96 yaşındaki çınarımız Cumhuriyet’in çizgisi bellidir. O çizgi dönek liboşlara, yetmez ama evetçilere, FETÖ’cülere, iktidar yalakalığından başka bir şey bilmeyenlere inat İlhan Selçuk, Uğur Mumcu çizgisidir!..

İlhan Ağabey’den şartlar ne olursa olsun dik durmayı, sözün özü “adam” olmayı öğrendik. Uğur Ağabey’den iktidarı, parayı elinde tutanlardan, terör örgütlerinden korkmamayı... Sahi!.. Ne demişti Uğur Mumcu:

“Unutmayalım ki cesur bir kez, korkak bin kez ölür. Önemli olan, insanın böyle bir toplumda ‘mezar taşı’ gibi susmamasıdır.”

Evet... Çizgimiz açık ve net... Hiçbir zaman “mezar taşı” gibi susmadık, susmayacağız!..

23 NİSAN’A ÖZEL GAZETE

Üç gün sonra laik demokratik Cumhuriyetin bağımsızlık mücadelesinin simgesi TBMM’nin açılışının 100. yılını kutlayacağız. Geçen yıl bağımsızlığa giden yolun kilometre taşlarından Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs’ın 100. yılını 100 sayfalık Cumhuriyet’le selamlamıştık. 23 Nisan için de planımız, çalışmalarımız bu yöndeydi.

Ocak ayından bu yana 23 Nisan gazetemiz için 7-8 kez toplantı yaptık... Ne var ki koronavirüslü olağanüstü günler bu planımızı da altüst etti. Ama vazgeçmedik, 23 Nisan’ın 100. yılında 40 sayfalık özel gazetemizi okurlarımıza armağan etmek için hazırlıyoruz. Özel gazetemizde neler mi olacak? Alev Coşkun’un kaleminden gazetemizin kuruluş parasını veren Atatürk’le gazetemizin kurucusu Yunus Nadi arasındaki tarihi diyaloglar...

Ataol Behramoğlu’nun 23 Nisan için kaleme aldığı ve ilk kez yayımlanacak şiiri. Tarihçi Osman Selim Kocahanoğlu’ndan Prof. Dr. Ergün Aybars’a özel yazılar... Geleceğimiz olan çocuklarımızın kalemlerinden çıkan metinlerden, resimlere özel sayfalar... Şimdiden bayinizden gazetenizi ayırtmayı unutmayınız...

İKİ KALEMDEN 80. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE KÖY ENSTİTÜLERİ

Hasan Âli Yücel Milli Eğitim Bakanı, İsmail Hakkı Tonguç İlkokullar Genel Müdürü’ydü... Anadolu’nun ters giden talihine güneş gibi doğdu Köy Enstitüleri… Gericilerin, emperyalist sömürgelerin çıkarı uğruna balçıkla sıvandı. Kuruluşunun 80’inci yıldönümünde İsmail Hakkı Tonguç’un özel arşivine giren Işık Kansu, 10 binden fazla belgeden seçtiklerini yazdı. Mustafa Gazalcı mezunların ağzından o yılları aktardı. İki büyük kalemden iki yazı dizisi bugün sayfalarımızda başladı. Keyifli okumalar...

PAZARTESİ VE CUMA GÜNLERİ SÜRPRİZLERE HAZIR OLUN

30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta iki haftadır cumartesi - pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Koronavirüslü günlerde gazetecilik ne kadar zorlaşsa da özel haberlerimizle, yazarlarımızın analizleriyle Türkiye’nin en iyi gazetesiyle okurlarımızın evine konuk oluyoruz. Yasaklar nedeniyle hafta sonları sınırlı sayıda baskı yapıyoruz.

Bu nedenle cumartesi günleri verdiğimiz karikatür ve yazılardan oluşan Ciddiyet sayfasını, pazar günleri verdiğimiz Pazar Dergi ekimizi ve Pazar Ödüllü bulmacamızı bugün okurlarımızla buluşturuyoruz. Bu hafta sonu yasakların sürmesi halinde bu sayfalarımızı, Pazar Dergimizi ve ödüllü bulmacamızı 24 Nisan Cuma günü gazetemizle birlikte okurlarımıza ulaştıracağız. Her şey bizleri bu süreçte bir an olsun yalnız bırakmayan gazetemizin gerçek sahipleri Cumhuriyet okurları için...