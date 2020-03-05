Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu yazdı
Yazarımız tutuklu olduğu için bugünkü köşe yazısını yazamamıştır...
YAZARIMIZ BARIŞ TERKOĞLU TUTUKLANDI
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