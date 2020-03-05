Barış Terkoğlu
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Barış Terkoğlu yazdı

05 Mart 2020 Perşembe

Yazarımız tutuklu olduğu için bugünkü köşe yazısını yazamamıştır...

YAZARIMIZ BARIŞ TERKOĞLU TUTUKLANDI

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