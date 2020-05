11 Mayıs 2020 Pazartesi

Enkaz’dan bir Cumhuriyet kuruldu.

100 yıl geçti.

Cumhuriyet’e ‘enkaz’ dendi.

‘2 ayyaş’ kurdu diyorlar ama..

Öyle sağlam kurmuşlar ki..

‘Ayık kafa’yla 100 yıldır yıkamıyorlar.

***

Yıl 2008..

Milli forma aniden turkuaz oldu.

***

Değişmesi gereken onlarca şey varken değişmemesi gereken tek şey değişti.

***

Kırmızı gitti.

Ay yıldız küçüldü.

Sorduk;

Alerji renge mi aya yıldıza mı?

Bayrağa mı?

Cevap yok.

***

Bakanın adı Murat Başesgioğlu’ydu.

Dedi ki;

"Turkuazla yeni önemli bir marka yaratıyoruz, Türk Milli Takımını farklılaştırmak fark edilmesini sağlamak ve önemli bir marka kimliği yaratmak istiyoruz."

***

TC bayrağından daha önemli marka var mı?

Yok.

Gerek var mı?

Hayır.

***

Kimse çıkıp “milli forma sarayın protokol halısı değil” kafanıza göre renk değiştiremezsiniz “demedi.

***

100 yıldır ülkenin en önemli değerli 2 ‘yerli milli’ markasından ikincisi TC.

Birincisi TC’yi kuran Mustafa Kemal.

***

2 marka dünyanın her köşesinde saygı görüyor.

Mustafa Kemal 100 yılın lideri.

İkisi de 100 yıldır dünya markası.

100 yıl sonra da bu böyle olacak.

1000 yıl sonra da..

***

TC Bakanı TC’nin markasından bi haberdi.

***

O günlerde yazdık.

Tekrar yazıyoruz.

Yine yazacağız.

İnsanın kanına dokunuyor.

***

Tff 1923'te kuruldu.

Milli takım ilk maçını 1923 de oynadı.

Cumhuriyet’le aynı yaşta…

Forması TC forması.

Renkleri TC bayrağının renkleri.

Kırmızı beyaz.

Göğsünün tam ortasında

1923’ten beri ay ve yıldız var.

***

Mustafa Kemal statlara sokulmadığında tribünler ‘askerleriyiz’ derken yayınların sesi kısıldığında tek kelime etmeyen ‘ekmek parası’ uğruna Ata’sını bile satan yanar döner medya 100 yıllık Cumhuriyet formasını da sattı.

***

TC kurumu olan TFF yine araziye uydu yeni markayı(?) sahiplendi.

***

Yeni rengimiz İsviçre'de tanıtıldı.

Basın toplantısında Milli takım hocasının üstünde beyaz bir

tişört vardı.

Ay yıldız iyice ufalmış diğer köşedeki minicik sponsor amblemi kadardı.

Bir sonraki toplantıda ay yıldızın önüne başka bir sponsorun şişesi kondu.

İşlem tamamlandı.

Ay ve yıldız da yok oldu.

***

Hocayı tanımasak hangi ülkenin hocası olduğunu çıkaramazdık.

Bakan nerden baktı ne gördü bilmem.

Bizim baktığımız yerden sadece beyaz bir tişört göründü.

Ortada ne kırmızı vardı ne ay ne yıldız.

Ne Türkiye.

***

Bakan ve tayfasının yarattığı yeni marka buydu.

Beyaz tişört.

Salı pazarında 10 TL.

***

Üstelik..

Milletin takımı 1923 doğumlu.

100 yıldır tek kimliği var.

TC.

Başka kimliğe ihtiyacı var mı?

Yok.

***

Doğumuz batımız sağımız solumuz prens, şeyh, sultan, emir, kral, diktatör vs kaynarken 1900’lerin başında laik Cumhuriyet’le yönetilen 1-2

ülkeden biriydik.

Zaten farklıydık.

Hemen farkediliyorduk.

***

Marka’yı yaratan normal biri değildi, dahi’ydi bir kere.

***

Atatürük’çü Cumhuriyet’çi vatanseverler tepki gösterdi. Konu turkuaz giyilmesi değildi Konu bayrak rengi’nden aniden vazgeçilmesiydi.

Geri’ye taktılar.

“Sadece deplasmanlarda giyilecek” dendi.

***

Kafa bulur gibi..

10 sene içerde dışarda kampta antrenmanda her yerde turkuaz giydiler.

THY reklamında bile turkuazdılar.

10 Kasım’da 9’u 5 geçe Ata’yı anmaya bile turkuazla geldiler.

***

Paris’te milli maç vardı.

Tek renk tek bayrak gelin dendi.

Herkes kırmızı geldi milli takım turkuazla teşrif etti.

***

Milli olun dendi.

Millet sokaklarda Milli Marş’la gezdi milletin takımı sahada mehterle ısındı.

Filan falan.

***

Ülkede şehitler yas varken;. Eyfel Kulesi, Mostar Köprüsü, Brandenburg Kapısı, Hollanda Sarayı vs dünyanın her köşesi TC’ye saygıdan kırmızı beyazdı.

Nihat beyin Rıdvan’ın ve şürekasının milli marş söylemiyor diye rahatsız olduğu yabancı futbolcuların sosyal medya fonları bile kırmızıydı Bizim takım inadına turkuazdı.

***

Allah’ın kulesinin köprüsünün kapısının, elalemin sarayının üzerinde dev ay yıldız’lar vardı.

Bizim ay ve yıldız kibrit kutusu kadardı.

***

Taşa betona ne giyeceğini öğretmiştik.

Ülkenin bakanına federasyonuna öğretememiştik.

***

Hollanda Kralı’nın sarayı boydan boya kırmızı beyaz’dı.

Bizim saray’ın yeni protokol halıları turkuaz’dı.

***

Referandum öncesi siyasete dalan vatan bayrak edebiyatı yapan yeni anayasaya 'evet’ diyen futbol tayfası TC renginin değişmesine ‘hayır’ demedi.

***

Milletin takımı hükümetin takımı oldu.

***

Sonra bir baktık;

O tantanada Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başbakanlık protokol halıları, Dolmabahçe Sarayı polis tören üniformaları, TCDD, güreş milli formaları Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu resmi rengi hatta mecliste vekillere dağıtılan takvim, ajanda not defterleri vs her şey turkuaz oldu.

***

Milli forma değilsin/değşmesin derken ülkenin forması değişti.

***

Geçen hafta;

Saray, "doğalgazı TFF toplasın, futbola Ensar baksın" dese doğalgazı TFF toplar futbola Ensar bakar, "Yıldırım Demirören Bilim Kurulu üyesi olsa, futbola Diyanet, Diyanet’e TFF baksa bir şey değişmez” dedik.

‘Yuh artık abartma’ dediler.

***

2 gün sonra, Ensar‘cı Prof Atatürk’ün kurduğu Türk Tarih Kurumu’nun Başkanı oldu.

***

Tarihin gördüğü en büyük nankörlük kurduğu ülkede Mustafa Kemal’e ve Cumhuriyet’ine yapılan saldırılar.

***

Daha 5-6 yıl önce dünyanın en kompakt 10 havalimanından biriydi.

Hastane tam pistin üzerine yapıldı, bu parasızlıkta en az 2 milyar dolar çöp oldu.

Atatürk Havalimanı ‘adı’ ile birlikte yok oldu. Sürekli 3. havalimanı gerekli şart filan dendi.

Üçüncüsü yapıldı Birincisi yıkıldı.

***

Sonunda Atatürk yok oldu.

İstanbulda yine 2 havalimanı kaldı.

***

Bu iktidarı, birgün giderse hergün konuşan muhalefet liderleri değil 82 yıldır konuşamayan ülkenin kurucu lideri götürecek.

***

2000’lerde bile hergün yenileri piyasaya sürülen, yol verilen, tv’leri istila eden TC ve Mustafa Kemal düşmanı bu kadar üfürükcü yobaz gerici hocanın elinin kolunu sallaya sallaya gezdiği ülkede 100 yıl önce laik bir Cumhuriyet kurmak hakikaten imkansızı başarmak.

***

Bu yüzden ‘dahi’.

Bu yüzden ‘çağın lideri’.

***

Basın toplantısını niye yazmadın diyeceksiniz?

Nihat Özdemir’e “Lig başlayınca pozitif vaka çıkarsa planınız nedir” diye soruldu. “İnşallah çıkmaz” dedi.

Gerisini dinlemedim.

***

Nokta.