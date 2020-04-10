İspanya’da ev hapsinden notlar - 2

10 Nisan 2020 Cuma

Dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ABD’nin hemen ardından gelen İspanya’da zorunlu karantinanın dördüncü haftasını bitiriyoruz.

Sayılar hiç iç açıcı değil.

Vaka sayısı 150 bini, ölü sayısı ise 15 bini geçti. Günlük ölüm sayısı son bir haftadır hafif bir azalma gösterse de hayatını kaybedenler hala yüzlerle ifade ediliyor.

Birkaç gündür bu sayıların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tartışılıyor medyada.

Madrid bölgesinde Mart ayının son iki haftası için geçen yıla kıyasla defin belgelerinde 3 binlik bir artış var örneğin.

İspanya’da sadece testlerde pozitif çıkan ve daha sonra hayatını kaybeden kişiler Covid-19 için resmi kayıtlara geçiriliyor.

Uzmanlar ülkede vaka sayısının resmi rakamların 10 katı olduğu kanısında.

İspanya hükümeti ise bir an önce toplu test kampanyalarına başlamak için hazırlık yapıyor.

‘Hastaların dolaşımını izleyen uygulama’

Önümüzdeki hafta 30 bin aile Covid-19 testine tabii tutulacak.

Öte yandan İspanya hükümeti vatandaşlarının sağlık durumunu ve konumunu izleyebilen bir akıllı telefon uygulaması geliştirilmesi için talimat verdi.

İspanya Sağlık Bakanlığı bu uygulamayla virüsün yayılmasını kontrol edebileceklerini umuyor.

Uygulama hastalığın belirtileri, enfeksiyon olasılığı ve alınması gereken önlemler konusunda kullanıcıları bilgilendirecek.

Ancak uygulama enfekte olmuş kişilerin coğrafi konumlarını izleme yetkisi vermesi nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

İspanyollar genel olarak karantina kurallarına uyuyor ve sağlık personelinin çabalarını akşam 8 sularında evlerinden yaptıkları müzik yayını ve alkışlarla takdir ediyor.

‘Ekmek almak için 21 km yol gitti’

Sadece gıda, ilaç ve acil durumlar için evden çıkmaya izin veriliyor. Spor, yürüyüş, zaruri olmayan işlerde çalışmak yasak.

Bir İspanyolun 21 km uzaklıktaki başka bir kente giderken yolda polis kontrolüne takılıp ‘ekmek alma’ bahanesini öne sürdüğü sıra dışı örnekler de var elbette.

Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi karantinaya uymadıkları gerekçesiyle para cezası aldı.

Pek çok ülkede olduğu gibi koronavirüs önlemleri kadınları vurdu. İspanya’da ev içi şiddete maruz kalan kadınların sayısında artış yaşanıyor.

Hükümetin şiddet gören kadınlar için başlattığı danışma hattı Mart’ın ilk iki haftasında geçen yıla kıyasla yüzde 12.4’lük bir artış gösterdi.

İspanya’nın Eşitlik Bakanlığı’nın internet üzerinden danışma hattına başvuranların sayısı ise yüzde 270 artmış.

İspanya’da OHAL altında şiddete uğrayan kadınlar için boş kalan oteller sığınma evlerine dönüştürülmüştü.

İspanya hükümeti Nisan sonunda çok yavaş ve aşamalı olarak ‘normal’ yaşantıya dönebileceğimizi söylüyor.

Yeni normalin nasıl olacağını öngöremiyoruz.

Gözümüz grafiklerde ok gibi yükselen sayılarda, olağanüstü belirsizlik altında henüz tanımı yapılmamış o normalin gelmesini bekliyoruz.