23 Nisan 1920, Türk devriminin temelidir
“Türk Devrimi” iki
süreçten oluşur:
Kurtuluş Savaşı ve
Atatürk Devrimleri (Reformları).
Bu iki süreçten
oluşan “Türk Devrimi”nin birkaç dönüm noktası vardır.
19 Mayıs 1919: Mustafa
Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkışı.
23 Nisan 1920: Meclis’in açılışı ve böylece düşmana boyun
eğmiş olan Osmanlı’nın aile egemenliğinin bağımsızlık savaşı yapan millete
aktarılması; Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyete geçişin siyasal, felsefi,
hukuki ve ahlaki temellerinin atılması.
13 Eylül 1921: Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılarak
Yunan ordularının Ankara’ya ilerlemesinin durdurulması.
30 Ağustos 1922: Dumlupınar Başkomutan Muharebesi’nin kazanılarak
Yunan ordularının denize dökülmesi.
24 Temmuz 1923: Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması ve
Ankara Hükümeti’nin temsil ettiği yeni Türkiye Devleti’nin bağımsızlığının
uluslararası camia tarafından siyasal ve hukuksal olarak kabulü.
29 Ekim 1923: Cumhuriyetin ilanı.
***
Hiç kuşkusuz Türk
Devrimi askeri bir zafere dayanır:
Çünkü bu askeri
zafer, hem işgal edilen ve siyasal olarak paylaşılan bir İmparatorluğun
küllerinden yepyeni bir bağımsız devlet yaratmış...
Hem de bu zaferin
başkomutanına, bir Din/Tarım Toplumu’nu, Çağdaş Endüstriyel Topluma
dönüştürebilecek, karizmatik bir güç kazandırmıştır.
Türk Devrimi hakkında hiç unutmamamız gereken iki gerçek
vardır:
1) Bugünkü “Bağımsız,
Laik ve Demokratik, Sosyal Hukuk Devleti” olan Türkiye Cumhuriyeti bu halkın/milletin
dökülen kanlarıyla kurulmuştur.
2) Bu Cumhuriyet, çöken Osmanlı İmparatorluğu’nun
kurtuluşunu, Din/Tarım Dönemi aşamasında patinaj yapan bir toplumu Endüstri
Dönemi aşamasına dönüştürmekte gören Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
kafasındaki siyasal/ideolojik/toplumsal/kültürel çarenin siyasal modelidir.
Türk Devrimi, hem bu devrimin temeli olan askeri zaferi
kazandığı, hem de topluma “çağ atlatan”
reformları gerçekleştirdiği için Atatürk’ün eseridir.
***
İşte 23 Nisan 1920,
“Türk Devrimi”nin en zor anlarında, Kurtuluş Savaşı’nın yeni başladığı bir
dönemde, Şeyhülislam Dürrizade’nin 11 gün önce verdiği fetvayı Padişah
Fermanı’na dönüştüren Vahdettin’in idam kararını boynunda taşıyan Mustafa Kemal
Paşa’nın, bu Devrim’in temelini attığı tarihtir.
Çünkü çöken
İmparatorluğun kurtuluşunu, toplumu Tarım Dönemi’nden Endüstri Dönemi’ne doğru
dönüştürmekte gören Atatürk, “Türk Devrimi”ni, siyasal egemenliği Osmanlı
ailesinden millete aktararak başlatmıştır.
Başta saltanatın
kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı olmak üzere, bütün öteki Atatürk Devrimleri
(Reformları) hem siyasal hem de hukuksal açıdan, millet egemenliğine dayalı
olarak gerçekleştirilmiştir.
O nedenle 23 Nisan 1920 “Türk Devrimi”nin temelinin atıldığı tarihtir.
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