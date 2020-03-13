Hangi virüs daha tehlikeli

13 Mart 2020 Cuma

Sevgili okurlarım, tüm dünya Koronavirüs’e odaklanmış durumda.

Oysa insanlığı tehdit eden ve kişiden kişiye, politikacıdan politikacıya, toplumdan topluma, devletten devlete, Koronavirüs’ten daha da hızlı yayılan virüsler var:

Biz toplum olarak neden Koronavirüs’ten korkmayız?

Çünkü Koronavirüsten çok daha tehlikeli olan aşağıdaki mikropların tümüyle enfekte olmuşuz ve Atatürk’ten beri hızlanan ama son yıllarda yeniden yavaşlayan bir biçimde, asırlardır bunlar mücadele ediyoruz da ondan!

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Cehalet virüsü...

Pislik virüsü...

Aydın düşmanlığı virüsü...

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Hukuksuzluk virüsü...

Adaletsizlik virüsü...

Kaba kuvvet kullanma virüsü...

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Paraya tapma virüsü...

Yalancılık-sahtekârlık virüsü...

Hırsızlık-yolsuzluk virüsü...

Rüşvet virüsü...

Fırsatçılık virüsü...

Üçkâğıtçılık virüsü...

Yalakalık-dalkavukluk virüsü...

Döneklik virüsü...

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Bencillik-narsistlik virüsü...

Diktatörlük-Faşizm virüsü...

Dinin, ırkın, siyasette istismarı virüsü...

Demokrasi düşmanlığı virüsü...

Laiklik düşmanlığı virüsü...

Emekçi düşmanlığı virüsü...

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Sevgisizlik virüsü...

Kibir virüsü...

Açgözlülük virüsü...

Megalomani virüsü...

Güvensizlik virüsü...

Psikopatlık virüsü...

Sosyopatlık virüsü...

Nefret virüsü...

Dışlama virüsü...

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Emperyalizm virüsü...

Terör virüsü...

Sömürü virüsü...

Savaş virüsü...

Yoksulluk virüsü...

Uyuşturucu ticareti virüsü...

İnsan ticareti virüsü...

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Doğayı tahrip etme virüsü...

Çevreyi kirletme-yok etme virüsü...

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Sanıyorum ben de bütün ömrüm boyunca bu virüslerle mücadele ede ede, birinci derecede risk grubunda olmama karşın Koronavirüs’ten korkmayanlar arasına katıldım.

Darısı başınıza!