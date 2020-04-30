İhtiras, fırsatçılık ve panik hata yaptırır!
İster politikacı
olsun ister iş insanı, bütün liderleri bekleyen üç büyük tehlike vardır:
1) İçinde bulunduğu objektif koşulları ve/veya kendi yetenek
ve kapasitesini aşan erişilemez ihtiraslara sahip olmak.
2) Geçici koşulların yarattığı küçük fırsatlar uğruna,
dürüstlüğü ve güvenilirliği zedelemek.
3) Siyasal, ekonomik, mali problemler karşısında paniğe
kapılarak, bu problemleri yaratan yanlış politikaları şiddetlendirerek
sürdürmek.
***
Bu tehlikelerin birincisi, yani, objektif koşulları ve/ veya kendi
yetenek ve kapasitesini aşan ihtiraslara sahip olmak, genellikle liderlerin
başarılı olduğu dönemlerde ortaya çıkar:
Örneğin zafer kazanan bir komutan,
seçim kazanan bir politikacı, büyük kârlara imza atan bir iş insanı, yüksek
tirajları yakalayan bir gazete patronu ve/veya yöneticisi bu tehlike ile
doğrudan karşılaşır.
Tarihte ihtirası, nesnel koşulları
ve kendi yetenek ve kapasitesini aşan liderlere en güzel örnek Hitler’dir.
Hiçbir başarı kendisine yetmemiş,
“Dünya İmparatorluğu” ihtirası başta
kendi ülkesi olmak üzere, bütün insanlığı kana boyamış ve sonu hüsranla
bitmiştir.
Buna karşılık ihtirasını, nesnel
koşullara göre ayarlamayı bilen liderlere en güzel örnek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür:
Düşmana karşı zafer kazanan
ordularını gerçekçi bir noktada durdurmayı bilmiş, bu askeri zaferin siyasal
meyvelerini de bütün dünyanın kabul edebileceği en son noktadaki sınırlarda
toplamıştır.
Bizim kültürümüzde bu tuzağa düşen liderler için, “kifayetsiz muhteris”
denir!
***
Bu tehlikelerin ikincisi yani geçici koşulların yarattığı küçük
fırsatlar uğruna, dürüstlüğü ve güvenilirliği zedelemek, her an her liderin
önündeki en büyük tuzaktır:
Bu tutum ve davranışın tarihte ve
Türkiye’de gerek siyasette, gerek iş hayatında pek çok örneği vardır.
Genellikle “krizden fırsat yaratmak” diye ifade edilen bu fırsatçılık için en
klasik örnek, iş hayatındaki karaborsacılıktır.
Bu konudaki en iyi söz, bizim
kültürümüzde söylenmiştir:
“Az tamah çok ziyan getirir.”
***
Üçüncü büyük tehlike yani siyasal, ekonomik, mali problemler karşısında
paniğe kapılarak, bu problemleri yaratan yanlış politikaları şiddetlendirerek
sürdürmek, genellikle başarısızlık durumlarında ortaya çıkar:
Zarar eden işletme, oy kaybeden
parti veya tiraj kaybeden gazetelerdeki liderler, hele bunlar kurucu ve doğal
liderlerse, panikten dolayı daha büyük hatalar yapmaktan genellikle
kaçınamazlar.
Çünkü özellikle kurucu liderler,
başında bulundukları kurumu yoktan var eden, başarıya götüren kişiler
olduklarından, yanlışlarının arttığını, politikalarının artık eskidiğini,
geçerliliklerini yitirdiğini, avantaj yerine dezavantaj oluşturduğunu
göremezler, daha doğrusu görmek istemezler.
ABD’de yapılan bir araştırma,
işletmelerin başındaki en tutucu liderlerin kurucu liderler olduğunu
göstermiştir.
Bu üçüncü tehlikeyi önlemenin iki yolu vardır:
1) Politikaları değiştirmek.
2) Lideri değiştirmek.
Genellikle baştaki liderler,
kurumu zora sokan kendi yürüttükleri politikaların yanlışlığını kolay kabul
etmedikleri için lideri değiştirmedikçe, politikaları değiştirmek pek olanaklı
olmaz.
***
Sonuç olarak kurucu liderler, bu
tuzaklara düşmeye daha eğilimlidirler ve böylece kurdukları kurumun batışını da
hazırlarlar.
Bizim kültürümüzde bu tuzaklara düşen liderlerin tutum ve davranışları
için:
“Kendi bindiği dalı kesmek”
“Kendi ayağına kurşun sıkmak”
gibi deyimler kullanılır.
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